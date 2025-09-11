США хочуть повернути посольство в Мінськ, - заступник Келлога Коул
Заступник спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога Джон Коул заявив, що США прагнуть відновити роботу свого посольства у Мінську.
Про це він сказав після зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
Коул назвав переговори "надзвичайно продуктивними". "Мета нашої взаємодії - це нормалізація двосторонніх відносин між Республікою Білорусь і США. Одна з головних цілей - зробити все, щоб економічна, політична взаємодія між нашими країнами розширювалася і зміцнювалася", - зазначив він.
Він зазначив, що відносини між Вашингтоном і Мінськом нині "хороші, але не прекрасні". На його думку, є дуже багато можливостей для їх подальшого розвитку.
Щодо відновлення дипломатичної присутності, Коул підкреслив: "Ми хочемо повернути наше посольство в Мінськ. Ми хочемо, щоб між нашими країнами розвивалися економічні відносини, розвивалася торгівля".
Водночас він не назвав конкретних дат повернення дипмісії, пояснивши, що це питання перебуває у площині переговорного процесу. "Я знаю, що воно повернеться. Це питання найближчого майбутнього", - додав представник США.
Путин не пошел на заморозку войны и не смог таким помочь Трампу найти повод для отмены санкций. Тогда они запустили "план Б" - отмену санкций де-факто через Беларусь.
Представитель Дональда Трампа Джон Коул на встрече в Минске официально объявил о снятии санкций с национального перевозчика "Белавиа". А Лука за это выпустил политзаключенных . ТЕПЕРЬ САНКЦИЙ НЕТ У ,,БЕЛАВИА,, ... и РАШКА ПОЛУЧИТ СВОИ ЗАПЧАСТИ(бульбаш поможет пуйло в этом)
ВОТ ТАКОЙ ,,БЛАГОРОДНЫЙ ТРАМПОН,,
Після атаки дронами Польщі зі сторони білорусі - відкривають посольство у Мінську.
Що треба зробити, щоб легалізувати "друга владіміра" ху***ла, та вже почати торгувати з москвою?