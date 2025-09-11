УКР
Новини США хочуть повернути посольство в Мінськ
США хочуть повернути посольство в Мінськ, - заступник Келлога Коул

білорусь, сша

Заступник спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога Джон Коул заявив, що США прагнуть відновити роботу свого посольства у Мінську.

Про це він сказав після зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Коул назвав переговори "надзвичайно продуктивними". "Мета нашої взаємодії - це нормалізація двосторонніх відносин між Республікою Білорусь і США. Одна з головних цілей - зробити все, щоб економічна, політична взаємодія між нашими країнами розширювалася і зміцнювалася", - зазначив він.

Він зазначив, що відносини між Вашингтоном і Мінськом нині "хороші, але не прекрасні". На його думку, є дуже багато можливостей для їх подальшого розвитку.

Щодо відновлення дипломатичної присутності, Коул підкреслив: "Ми хочемо повернути наше посольство в Мінськ. Ми хочемо, щоб між нашими країнами розвивалися економічні відносини, розвивалася торгівля".

Водночас він не назвав конкретних дат повернення дипмісії, пояснивши, що це питання перебуває у площині переговорного процесу. "Я знаю, що воно повернеться. Це питання найближчого майбутнього", - додав представник США.

+10
питання відкритого неба для ********** вирішене - під маркою бєлавіа будуть літати усі кацапсячі корита по усьому світі
показати весь коментар
11.09.2025 18:02 Відповісти
+9
Пропаде європейський дім, якщо так і далі справа піде: після повітряного нальоту на Польщу з території РБ замість нових санкцій США - їх відміна щодо "Белавиа". Тепер питання авіазапчастин для пітьми завдяки "активу" ***** Тромбу - вирішене.
показати весь коментар
11.09.2025 17:51 Відповісти
+7
Ось зла вырисовывается....
показати весь коментар
11.09.2025 17:39 Відповісти
Ось зла вырисовывается....
показати весь коментар
11.09.2025 17:39 Відповісти
Вісь зла
показати весь коментар
11.09.2025 17:40 Відповісти
Наступний крок - прийняття бульборашки до НАТО
показати весь коментар
11.09.2025 17:48 Відповісти
100%. І Орбан з Фіцо не будуть проти, от побачите. Жалко що по Тампону рік назад стрілок промахнувся. Якщо це взагалі не була інсценіровка
показати весь коментар
11.09.2025 17:53 Відповісти
А що так можно було?
показати весь коментар
11.09.2025 17:49 Відповісти
Дно поглиблюється.
показати весь коментар
11.09.2025 17:51 Відповісти
Пропаде європейський дім, якщо так і далі справа піде: після повітряного нальоту на Польщу з території РБ замість нових санкцій США - їх відміна щодо "Белавиа". Тепер питання авіазапчастин для пітьми завдяки "активу" ***** Тромбу - вирішене.
показати весь коментар
11.09.2025 17:51 Відповісти
питання відкритого неба для ********** вирішене - під маркою бєлавіа будуть літати усі кацапсячі корита по усьому світі
показати весь коментар
11.09.2025 18:02 Відповісти
Нема спокою **@нутим...
показати весь коментар
11.09.2025 18:00 Відповісти
Тампон хоче повернути посольство і американських громадян в країну де Бульбофюрер брав цих іноземних громадян в заручники. Це як повернути в'язнів Освенціма знову в Освенцім під нагляд гітлерівців. Що це в цьому світі твориться, Карл?
показати весь коментар
11.09.2025 18:06 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2025 18:13 Відповісти
Білоруські дрони будуть мазати вазеліном.
показати весь коментар
11.09.2025 18:17 Відповісти
"Головпримиритель" продовжує "припинять війни"...
показати весь коментар
11.09.2025 18:19 Відповісти
Потужний крок, велика перемога, біг діл сонце подібного Трампа-переможця, миротворця...блдь.
показати весь коментар
11.09.2025 18:19 Відповісти
Ще Талібам і Ину нехай запропонують повернути посольства.
показати весь коментар
11.09.2025 18:22 Відповісти
Через Беллрашку агент краснов матиме більш тісний контакт з кремлем. Потім можна зняти санкції з белорашки й на засрашці зявляться знову "бєлоусскіє крівєткі" та іньше.
показати весь коментар
11.09.2025 18:53 Відповісти
,,БОРЕЦ ЗА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ПРАВА,, - Трамп понял, что ему не удастся отменить антироссийские санкции, и стал фактически обесценивать их через ослабление санкций против Беларуси.

Путин не пошел на заморозку войны и не смог таким помочь Трампу найти повод для отмены санкций. Тогда они запустили "план Б" - отмену санкций де-факто через Беларусь.

Представитель Дональда Трампа Джон Коул на встрече в Минске официально объявил о снятии санкций с национального перевозчика "Белавиа". А Лука за это выпустил политзаключенных . ТЕПЕРЬ САНКЦИЙ НЕТ У ,,БЕЛАВИА,, ... и РАШКА ПОЛУЧИТ СВОИ ЗАПЧАСТИ(бульбаш поможет пуйло в этом)

ВОТ ТАКОЙ ,,БЛАГОРОДНЫЙ ТРАМПОН,,
показати весь коментар
11.09.2025 19:08 Відповісти
ЗАДАЧА.
Після атаки дронами Польщі зі сторони білорусі - відкривають посольство у Мінську.
Що треба зробити, щоб легалізувати "друга владіміра" ху***ла, та вже почати торгувати з москвою?
показати весь коментар
11.09.2025 19:32 Відповісти
Трамп хоче відірвати Білорусь від Китаю? Відривальник фіговий.
показати весь коментар
11.09.2025 19:40 Відповісти
 
 