США хочуть повернути посольство в Мінськ, - заступник Келлога Коул

Заступник спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога Джон Коул заявив, що США прагнуть відновити роботу свого посольства у Мінську.

Про це він сказав після зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Коул назвав переговори "надзвичайно продуктивними". "Мета нашої взаємодії - це нормалізація двосторонніх відносин між Республікою Білорусь і США. Одна з головних цілей - зробити все, щоб економічна, політична взаємодія між нашими країнами розширювалася і зміцнювалася", - зазначив він.

Він зазначив, що відносини між Вашингтоном і Мінськом нині "хороші, але не прекрасні". На його думку, є дуже багато можливостей для їх подальшого розвитку.

Щодо відновлення дипломатичної присутності, Коул підкреслив: "Ми хочемо повернути наше посольство в Мінськ. Ми хочемо, щоб між нашими країнами розвивалися економічні відносини, розвивалася торгівля".

Водночас він не назвав конкретних дат повернення дипмісії, пояснивши, що це питання перебуває у площині переговорного процесу. "Я знаю, що воно повернеться. Це питання найближчого майбутнього", - додав представник США.

