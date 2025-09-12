Рашисты ударили из артиллерии и FPV по Никопольщине: погибла женщина, двое пострадали. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты нанесли удар из артиллерии по Марганецкой громаде Никопольщины, в результате чего погибла 66-летняя женщина.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за этого удара и атаки FPV-дроном есть пострадавшие. Мужчина 65 лет госпитализирован. 59-летний пострадавший будет лечиться амбулаторно.



Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, авто", - говорится в сообщении.

Читайте: Россияне ранили жителя Марганца, Никопольщину атаковали "градами", артиллерией и беспилотниками. ФОТО







