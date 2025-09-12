Германия предлагает ограничить выдачу виз гражданам РФ в новом пакете санкций ЕС, - СМИ

Правительство Германии стремится добиться введения более жестких ограничений на выдачу виз гражданам России для поездок в страны Шенгенской зоны в рамках нового санкционного пакета ЕС.

Об этом сообщает Tagesschau, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, подготовленный Берлином документ содержит призыв к полной имплементации рекомендаций Еврокомиссии 2022 года. Они предусматривают существенное сокращение количества туристических виз для россиян.

По статистике ЕС, в 2024 году гражданам РФ выдали около 542 тысяч краткосрочных виз для посещения стран ЕС и других государств Шенгена, включая Швейцарию. Это на 20% больше, чем в 2023 году, но значительно меньше показателей 2019 года.

Отдельно отмечается, что в прошлом году Германия оформила для россиян около 27,3 тысячи шенгенских виз и еще 11,3 тысячи национальных виз для обучения или трудоустройства. В немецком МИД отметили, что после начала войны правила выдачи виз для граждан РФ уже были существенно ужесточены.

