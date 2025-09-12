РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9515 посетителей онлайн
Новости Санкции против России Закрытый Шенген для россиян
830 17

Германия предлагает ограничить выдачу виз гражданам РФ в новом пакете санкций ЕС, - СМИ

Германия отреагировала на передачу США противопехотных мин Украине
Фото: Укрінформ

Правительство Германии стремится добиться введения более жестких ограничений на выдачу виз гражданам России для поездок в страны Шенгенской зоны в рамках нового санкционного пакета ЕС.

Об этом сообщает Tagesschau, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, подготовленный Берлином документ содержит призыв к полной имплементации рекомендаций Еврокомиссии 2022 года. Они предусматривают существенное сокращение количества туристических виз для россиян.

По статистике ЕС, в 2024 году гражданам РФ выдали около 542 тысяч краткосрочных виз для посещения стран ЕС и других государств Шенгена, включая Швейцарию. Это на 20% больше, чем в 2023 году, но значительно меньше показателей 2019 года.

Отдельно отмечается, что в прошлом году Германия оформила для россиян около 27,3 тысячи шенгенских виз и еще 11,3 тысячи национальных виз для обучения или трудоустройства. В немецком МИД отметили, что после начала войны правила выдачи виз для граждан РФ уже были существенно ужесточены.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Япония присоединилась к решению ЕС о снижении лимита цены на российскую нефть

Автор: 

виза (1241) Германия (7266)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Це добре , але цього мало . Треба не обмежити , а взагалі - припинити видачу віз .
Кацап має сидіти у своїй совковій печері ! Безвилазно .
Нєх.. шастать по Європі , яку ненавидиш і по якій бажаєш проїхатись танками . !!
показать весь комментарий
12.09.2025 12:14 Ответить
+5
да більшість цих кацапів завербована фсб, щоб у потрібний час розхитувати ситуацію у ЄС
показать весь комментарий
12.09.2025 12:13 Ответить
+3
Вони передбачають суттєве скорочення кількості туристичних віз для росіян. Джерело: https://censor.net/ua/n3573734

Кацарылые туристы, которым туры выдает фсб
показать весь комментарий
12.09.2025 12:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
да більшість цих кацапів завербована фсб, щоб у потрібний час розхитувати ситуацію у ЄС
показать весь комментарий
12.09.2025 12:13 Ответить
Це добре , але цього мало . Треба не обмежити , а взагалі - припинити видачу віз .
Кацап має сидіти у своїй совковій печері ! Безвилазно .
Нєх.. шастать по Європі , яку ненавидиш і по якій бажаєш проїхатись танками . !!
показать весь комментарий
12.09.2025 12:14 Ответить
Вони передбачають суттєве скорочення кількості туристичних віз для росіян. Джерело: https://censor.net/ua/n3573734

Кацарылые туристы, которым туры выдает фсб
показать весь комментарий
12.09.2025 12:21 Ответить
Гиблая пустыня - ни конца, ни кpая.
Общая святыня - мать-земля сыpая.
Топи да болота, степи да чащобы,
Хpамов позолота, а вокpуг - тpущобы!!!

Завывает вьюга, гонит снег по кpугу...
Коpотка кольчуга на спине у дpуга!
Глушь да *******, воpовство да дpаки,
Да сpамные вpаки вечеpом в баpаке.

Пpём с мольбой о чуде пpямиком в тpясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиpу возжигаем свечки,
Да гpозимся миpу встать с холодной печки

Вот подымем знамя да пpойдем с боями…
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем доpогу к вашему поpогу,
Пусть идем не в ногу, но зато нас много!

Пыл наш не умерить, рвемся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!

Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху!
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Все кругом поруша, перед образами
Изливаем душу пьяными слезами.

Нас видать по pоже, выpосших без нянек,
Нам свой кнут доpоже, чем замоpский пpяник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и далее, как и деды - в клетке.

Нам все перемены - как седло корове,
Гpязи по колено, да по пояс кpови.
Завывает вьюга, свиpипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.

На таком морозе к черту все приличья!
По уши в навозе веруем в вяличье.
Кто кого замучил на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.

Нас любая подлость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом...

1995

Ю. Нестеренко
показать весь комментарий
12.09.2025 12:28 Ответить
Зрозуміло. Візи будуть надаватися виключно агентам фсб та гур гш рф.
показать весь комментарий
12.09.2025 12:31 Ответить
Я вас прошу, з такими мірами, і санкціями, кацапи скоро прийдуть до них без віз.....
показать весь комментарий
12.09.2025 12:35 Ответить
Так, з вироками "трійок" про розстріл.
показать весь комментарий
12.09.2025 12:53 Ответить
Ви досі видавали їм візи? "Дебіли блд" (С)
показать весь комментарий
12.09.2025 12:38 Ответить
Вони вже сформували у країнах Європи п'яту колону. Сам бачив багато орків в Ірландії коли був у доньки з візитом. І вже разом з моєю онукою в школі є русняві виводки. І донька яка з ними спілкувалася говоре що вони ці ж самі ватники що і на рашці. Мабуть почали розуміти європейці що русняві це міна сповільненної дії яка колись одначе вибухне.
показать весь комментарий
12.09.2025 12:52 Ответить
Обмежити. Не припинити, а обмежити....
показать весь комментарий
12.09.2025 12:57 Ответить
Яке там ще обмеження, женить їх статевими ганчірками...
показать весь комментарий
12.09.2025 13:52 Ответить
Гугл перекладав?))))))
показать весь комментарий
12.09.2025 14:37 Ответить
Пупкін ви наче тут давно, але і досі не знайомі з цим мемом...
показать весь комментарий
12.09.2025 14:47 Ответить
...вой на болотах приб.країни будують стіну і заболочують кордони з рашкою, перешкоджають вільному пересуваню білих і пухнастих без візи на танках, які співають: трактор в полі дир дир дир ми несемо на штиках в Європу руzкій мир, асвабаждаєм, павтаряєм... за те, що руzких ненавидять і утискають в Європі ...до Ліссабона дойдемо, порядок па руцкі наведемо...
за ціной не постоїм

і тр розвісив вуха, вже зняв санкції з бацьки... і всі підсанкційні товари на крилах белавіа політять до раши

поводиться тр підступно, але луже обережно, щоб під імпічмент не потрапити... адже напряму закони не порушує, а по факту - предатель, розвалює НАТО, санкціями грозить Європі ...

і робить все, щоб друзякі пу догодити, жирні козирі підкинути і робить це тр вже не потайки, а в откритую без сорому і честі.

схоже, що пу назбирав на тр ядерний компромат, от і поводить себе чубчик, як паїнька і дурить європейців
показать весь комментарий
12.09.2025 15:00 Ответить
Трохи пізно всралися, скажу я вам,
показать весь комментарий
12.09.2025 15:41 Ответить
 
 