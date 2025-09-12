Германия предлагает ограничить выдачу виз гражданам РФ в новом пакете санкций ЕС, - СМИ
Правительство Германии стремится добиться введения более жестких ограничений на выдачу виз гражданам России для поездок в страны Шенгенской зоны в рамках нового санкционного пакета ЕС.
Об этом сообщает Tagesschau, передает Цензор.НЕТ.
По данным издания, подготовленный Берлином документ содержит призыв к полной имплементации рекомендаций Еврокомиссии 2022 года. Они предусматривают существенное сокращение количества туристических виз для россиян.
По статистике ЕС, в 2024 году гражданам РФ выдали около 542 тысяч краткосрочных виз для посещения стран ЕС и других государств Шенгена, включая Швейцарию. Это на 20% больше, чем в 2023 году, но значительно меньше показателей 2019 года.
Отдельно отмечается, что в прошлом году Германия оформила для россиян около 27,3 тысячи шенгенских виз и еще 11,3 тысячи национальных виз для обучения или трудоустройства. В немецком МИД отметили, что после начала войны правила выдачи виз для граждан РФ уже были существенно ужесточены.
Кацап має сидіти у своїй совковій печері ! Безвилазно .
Нєх.. шастать по Європі , яку ненавидиш і по якій бажаєш проїхатись танками . !!
Кацарылые туристы, которым туры выдает фсб
за ціной не постоїм
і тр розвісив вуха, вже зняв санкції з бацьки... і всі підсанкційні товари на крилах белавіа політять до раши
поводиться тр підступно, але луже обережно, щоб під імпічмент не потрапити... адже напряму закони не порушує, а по факту - предатель, розвалює НАТО, санкціями грозить Європі ...
і робить все, щоб друзякі пу догодити, жирні козирі підкинути і робить це тр вже не потайки, а в откритую без сорому і честі.
схоже, що пу назбирав на тр ядерний компромат, от і поводить себе чубчик, як паїнька і дурить європейців