Німеччина пропонує обмежити видачу віз громадянам РФ у новому пакеті санкцій ЄС, - ЗМІ

Німеччина відреагувала на передачу США протипіхотних мін Україні
Фото: Укрінформ

Уряд Німеччини прагне домогтися запровадження жорсткіших обмежень на видачу віз громадянам Росії для поїздок до країн Шенгенської зони в межах нового санкційного пакета ЄС.

Про це повідомляє Tagesschau, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, підготовлений Берліном документ містить заклик до повної імплементації рекомендацій Єврокомісії 2022 року. Вони передбачають суттєве скорочення кількості туристичних віз для росіян.

За статистикою ЄС, у 2024 році громадянам РФ видали близько 542 тисяч короткострокових віз для відвідування країн ЄС та інших держав Шенгену, включно зі Швейцарією. Це на 20% більше, ніж у 2023 році, але значно менше за показники 2019 року.

Окремо зазначається, що торік Німеччина оформила для росіян близько 27,3 тисячі шенгенських віз та ще 11,3 тисячі національних віз для навчання чи працевлаштування. У німецькому МЗС наголосили, що після початку війни правила видачі віз для громадян РФ уже були суттєво посилені.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Японія приєдналася до рішення ЄС про зниження ліміту ціни на російську нафту

Автор: 

віза (743) Німеччина (7714)
+6
Це добре , але цього мало . Треба не обмежити , а взагалі - припинити видачу віз .
Кацап має сидіти у своїй совковій печері ! Безвилазно .
Нєх.. шастать по Європі , яку ненавидиш і по якій бажаєш проїхатись танками . !!
12.09.2025 12:14
+2
да більшість цих кацапів завербована фсб, щоб у потрібний час розхитувати ситуацію у ЄС
12.09.2025 12:13
+2
Кацарылые туристы, которым туры выдает фсб

Кацарылые туристы, которым туры выдает фсб
12.09.2025 12:21
Зрозуміло. Візи будуть надаватися виключно агентам фсб та гур гш рф.
12.09.2025 12:31
Я вас прошу, з такими мірами, і санкціями, кацапи скоро прийдуть до них без віз.....
12.09.2025 12:35
Так, з вироками "трійок" про розстріл.
12.09.2025 12:53
Ви досі видавали їм візи? "Дебіли блд" (С)
12.09.2025 12:38
Вони вже сформували у країнах Європи п'яту колону. Сам бачив багато орків в Ірландії коли був у доньки з візитом. І вже разом з моєю онукою в школі є русняві виводки. І донька яка з ними спілкувалася говоре що вони ці ж самі ватники що і на рашці. Мабуть почали розуміти європейці що русняві це міна сповільненної дії яка колись одначе вибухне.
12.09.2025 12:52
Обмежити. Не припинити, а обмежити....
12.09.2025 12:57
 
 