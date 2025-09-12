Німеччина пропонує обмежити видачу віз громадянам РФ у новому пакеті санкцій ЄС, - ЗМІ
Уряд Німеччини прагне домогтися запровадження жорсткіших обмежень на видачу віз громадянам Росії для поїздок до країн Шенгенської зони в межах нового санкційного пакета ЄС.
Про це повідомляє Tagesschau, передає Цензор.НЕТ.
За даними видання, підготовлений Берліном документ містить заклик до повної імплементації рекомендацій Єврокомісії 2022 року. Вони передбачають суттєве скорочення кількості туристичних віз для росіян.
За статистикою ЄС, у 2024 році громадянам РФ видали близько 542 тисяч короткострокових віз для відвідування країн ЄС та інших держав Шенгену, включно зі Швейцарією. Це на 20% більше, ніж у 2023 році, але значно менше за показники 2019 року.
Окремо зазначається, що торік Німеччина оформила для росіян близько 27,3 тисячі шенгенських віз та ще 11,3 тисячі національних віз для навчання чи працевлаштування. У німецькому МЗС наголосили, що після початку війни правила видачі віз для громадян РФ уже були суттєво посилені.
Кацап має сидіти у своїй совковій печері ! Безвилазно .
Нєх.. шастать по Європі , яку ненавидиш і по якій бажаєш проїхатись танками . !!
Кацарылые туристы, которым туры выдает фсб
