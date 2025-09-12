РУС
Швейцария начала консультации по соглашению о реконструкции Украины

Украина перенимает опыт Швейцарии в сфере гражданской защиты из-за военных угроз со стороны РФ

Федеральный совет Швейцарии 12 сентября начал консультации по двустороннему соглашению с Украиной о реконструкции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт правительства.

Как отмечается, соглашение создает правовую основу для привлечения швейцарского частного сектора к восстановлению Украины. Оно позволяет финансировать товары и услуги швейцарских компаний для реконструкционных проектов в приоритетных секторах, а также способствует привлечению инвестиций и модернизации инфраструктуры и экономики страны.

Консультации продлятся до 12 ноября 2025 года, после чего документ будет подан в парламент для утверждения. Как отмечают в Берне, цель соглашения - более широкое использование швейцарского опыта и инноваций, а швейцарские компании поощряются к закреплению на украинском рынке и инвестированию в среднесрочной перспективе.

Бесплатная финансовая помощь от Швейцарии позволяет Украине закупать товары и услуги непосредственно у швейцарских компаний, в соответствии с законодательством о государственных закупках.

Сподіваємося, що оті з ВРУ приблуди95, не зможуть красти (реформувати), ці гроші, як це вони успішно освоїли, після Трускавецький курсів!?!?
12.09.2025 14:31 Ответить
спочатку тотальний аудит років за 10, потім посадки всіх хто живе не за зарплату, потім суди/прокуратуру/детективів з за бугра найняти, а уж потім можна і про реконструкцію думати
12.09.2025 14:32 Ответить
Швейцарія і Україна домовляються про реконструкцію. Здається, наш 'контроль' над корупцією настільки надійний, що іноземні партнери тепер не бояться вкладати гроші. Головне, щоб швейцарські компанії були готові не лише будувати, а й вбудовувати у кошторис нові, невідомі досі статті витрат. Адже 'контрольована' корупція - це теж частина нашої інфраструктури, і її модернізація, мабуть, також входить у план. Сподіваємось, у них є швейцарські годинники, щоб точно відстежувати, куди йдуть інвестиції.
12.09.2025 15:28 Ответить
У Швейцарії рашистських грошей ще з часів совка,куєва хмара.Не виключено,що швейцарські "приватні шараги" є інстументом фінансової окупації України, через "швейцарські шараги із рашистським капіталом"
12.09.2025 16:00 Ответить
 
 