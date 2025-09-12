Швейцария начала консультации по соглашению о реконструкции Украины

Федеральный совет Швейцарии 12 сентября начал консультации по двустороннему соглашению с Украиной о реконструкции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт правительства.

Как отмечается, соглашение создает правовую основу для привлечения швейцарского частного сектора к восстановлению Украины. Оно позволяет финансировать товары и услуги швейцарских компаний для реконструкционных проектов в приоритетных секторах, а также способствует привлечению инвестиций и модернизации инфраструктуры и экономики страны.

Консультации продлятся до 12 ноября 2025 года, после чего документ будет подан в парламент для утверждения. Как отмечают в Берне, цель соглашения - более широкое использование швейцарского опыта и инноваций, а швейцарские компании поощряются к закреплению на украинском рынке и инвестированию в среднесрочной перспективе.

Бесплатная финансовая помощь от Швейцарии позволяет Украине закупать товары и услуги непосредственно у швейцарских компаний, в соответствии с законодательством о государственных закупках.

