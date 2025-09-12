УКР
Швейцарія розпочала консультації щодо угоди про реконструкцію України

Україна переймає досвід Швейцарії у сфері цивільного захисту через воєнні загрози з боку РФ

Федеральна рада Швейцарії 12 вересня розпочала консультації щодо двосторонньої угоди з Україною про реконструкцію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт уряду.

Як зазначається, угода створює правову основу для залучення швейцарського приватного сектору до відновлення України. Вона дозволяє фінансувати товари та послуги швейцарських компаній для реконструкційних проєктів у пріоритетних секторах, а також сприяє залученню інвестицій та модернізації інфраструктури й економіки країни.

Консультації триватимуть до 12 листопада 2025 року, після чого документ буде поданий до парламенту для затвердження. Як зазначають у Берні, угода має на меті ширше використання швейцарського досвіду та інновацій, а швейцарські компанії заохочуються до закріплення на українському ринку та інвестування у середньостроковій перспективі.

Безоплатна фінансова допомога від Швейцарії дозволяє Україні закуповувати товари та послуги безпосередньо у швейцарських компаній, відповідно до законодавства про державні закупівлі.

Сподіваємося, що оті з ВРУ приблуди95, не зможуть красти (реформувати), ці гроші, як це вони успішно освоїли, після Трускавецький курсів!?!?
12.09.2025 14:31 Відповісти
А.В.К.
12.09.2025 16:15 Відповісти
спочатку тотальний аудит років за 10, потім посадки всіх хто живе не за зарплату, потім суди/прокуратуру/детективів з за бугра найняти, а уж потім можна і про реконструкцію думати
12.09.2025 14:32 Відповісти
Швейцарія і Україна домовляються про реконструкцію. Здається, наш 'контроль' над корупцією настільки надійний, що іноземні партнери тепер не бояться вкладати гроші. Головне, щоб швейцарські компанії були готові не лише будувати, а й вбудовувати у кошторис нові, невідомі досі статті витрат. Адже 'контрольована' корупція - це теж частина нашої інфраструктури, і її модернізація, мабуть, також входить у план. Сподіваємось, у них є швейцарські годинники, щоб точно відстежувати, куди йдуть інвестиції.
12.09.2025 15:28 Відповісти
У Швейцарії рашистських грошей ще з часів совка,куєва хмара.Не виключено,що швейцарські "приватні шараги" є інстументом фінансової окупації України, через "швейцарські шараги із рашистським капіталом"
12.09.2025 16:00 Відповісти
 
 