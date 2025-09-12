Швейцарія розпочала консультації щодо угоди про реконструкцію України

Федеральна рада Швейцарії 12 вересня розпочала консультації щодо двосторонньої угоди з Україною про реконструкцію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт уряду.

Як зазначається, угода створює правову основу для залучення швейцарського приватного сектору до відновлення України. Вона дозволяє фінансувати товари та послуги швейцарських компаній для реконструкційних проєктів у пріоритетних секторах, а також сприяє залученню інвестицій та модернізації інфраструктури й економіки країни.

Консультації триватимуть до 12 листопада 2025 року, після чого документ буде поданий до парламенту для затвердження. Як зазначають у Берні, угода має на меті ширше використання швейцарського досвіду та інновацій, а швейцарські компанії заохочуються до закріплення на українському ринку та інвестування у середньостроковій перспективі.

Безоплатна фінансова допомога від Швейцарії дозволяє Україні закуповувати товари та послуги безпосередньо у швейцарських компаній, відповідно до законодавства про державні закупівлі.

