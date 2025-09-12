Еврокомиссия представит 19-й пакет санкций против РФ на следующей неделе, - дипломат ЕС

В начале следующей недели Европейская комиссия представит 19-й пакет санкций против России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Суспільному топ-дипломат ЕС на условиях анонимности.

По его словам, сегодня во время заседания ЕК кратко проинформировала послов стран-членов ЕС о работе по подготовке нового пакета санкций, принимая во внимание консультации, состоявшиеся в начале этой недели.

"На основе видеоконференции министров финансов G7, которая состоится позже сегодня, ожидается финальная доработка предложения с целью представления его в начале следующей недели. В таком случае послы ЕС, вероятно, рассмотрят этот вопрос в среду", - добавил дипломат.

