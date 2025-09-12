Єврокомісія представить 19-й пакет санкцій проти РФ наступного тижня, - дипломат ЄС

На початку наступного тижня Європейська комісія презентує 19-й пакет санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Суспільному топдипломат ЄС на умовах анонімності.

За його словами, сьогодні під час засідання ЄК коротко проінформувала послів країн-членів ЄС про роботу з підготовки нового пакета санкцій, беручи до уваги консультації, що відбулися на початку цього тижня.

"На основі відеоконференції міністрів фінансів G7, яка відбудеться пізніше сьогодні, очікується фінальне доопрацювання пропозиції з метою представлення її на початку наступного тижня. У такому разі посли ЄС, імовірно, розглянуть це питання в середу", - додав дипломат.

