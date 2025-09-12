"Є - ПРОТЕЗ": при поддержке Фонда Андрея Матюхи создан цифровой хаб для людей с ампутациями

Новости компаний

В Украине стартовал сервис, который помогает людям после ампутаций быстро ориентироваться в вопросах протезирования. Онлайн-хаб "Є - ПРОТЕЗ" объединил базу знаний, консультации врачей, юридическую поддержку и контакты реабилитационных центров.

Проект основали в 2024 году. Тогда команда создала тестовый лендинг и Telegram-бот для консультаций. Спрос оказался значительным, поэтому сервис решили масштабировать. Сейчас готовят полноценное приложение с интеграцией в государственные ресурсы и дорожными картами протезирования.

Хаб ориентирован на всех пользователей - и военных, и гражданских. Он предоставляет проверенную информацию и понятные инструкции, чтобы путь к установлению протеза был легким и безопасным. Планируется охватить не менее пяти тысяч человек и провести половину из них через весь цикл протезирования.

Фонд Андрея Матюхи и его роль в развитии проекта "Є - ПРОТЕЗ"

Фонд Андрея Матюхи стал одним из благотворителей платформы. Благодаря его поддержке команда расширяет функционал сервиса. Сейчас идет работа над интеграцией искусственного интеллекта в чат-бот для более естественного и удобного общения. Распространение чат-бота "Є - ПРОТЕЗ" и информационную поддержку проекта обеспечивает Business Incubator Group. Ukraine (BIG.U). Организация отвечает за расширение партнерской сети, коммуникацию с общинами и привлечение пользователей платформы.

"Мы стремимся, чтобы украинцы после травм получили возможность вернуться к полноценной жизни. "Є - ПРОТЕЗ" станет надежным инструментом и облегчит этот путь", - отметил основатель фонда Андрей Матюха.

Параллельно фонд поддерживает другие проекты. Фонд Андрея Матюхи передал современное оборудование для "Охматдета", поддерживает физическую и психологическую реабилитацию военных.

Комплексный подход Фонда Андрея Матюхи позволяет сочетать цифровые сервисы и реальную медицинскую помощь. "Є - ПРОТЕЗ" - пример того, как современные технологии и благотворительность могут реально облегчать жизнь.