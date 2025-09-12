"Є - ПРОТЕЗ": за підтримки Фонду Андрія Матюхи створено цифровий хаб для людей з ампутаціями

Новини компаній

В Україні стартував сервіс, що допомагає людям після ампутацій швидко орієнтуватися у питаннях протезування. Онлайн-хаб "Є - ПРОТЕЗ" об’єднав базу знань, консультації лікарів, юридичну підтримку та контакти реабілітаційних центрів.

Проєкт заснували у 2024 році. Тоді команда створила тестовий лендінг і Telegram-бота для консультацій. Попит виявився значним, тож сервіс вирішили масштабувати. Нині готують повноцінний застосунок з інтеграцією до державних ресурсів та дорожніми картами протезування.

Хаб орієнтований на всіх користувачів — і військових, і цивільних. Він надає перевірену інформацію та зрозумілі інструкції, щоб шлях до встановлення протеза був легким і безпечним. Планують охопити щонайменше п’ять тисяч людей та провести половину з них через увесь цикл протезування.

Фонд Андрія Матюхи і його роль у розвитку проєкту "Є - ПРОТЕЗ"

Фонд Андрія Матюхи став одним із благодійників платформи. Завдяки його підтримці команда розширює функціонал сервісу. Зараз йде робота над інтеграцією штучного інтелекту в чат-бота для більш природного і зручного спілкування. Розповсюдження чат-бота "Є - ПРОТЕЗ" та інформаційну підтримку проєкту забезпечує Business Incubator Group. Ukraine (BIG.U). Організація відповідає за розширення партнерської мережі, комунікацію з громадами та залучення користувачів платформи.

"Ми прагнемо, щоб українці після травм отримали можливість повернутися до повноцінного життя. "Є - ПРОТЕЗ" стане надійним інструментом і полегшить цей шлях", — зазначив засновник фонду Андрій Матюха.

Паралельно фонд підтримує інші проєкти. Фонд Андрія Матюхи передав сучасне обладнання для "Охматдиту", підтримує фізичну та психологічну реабілітацію військових.

Комплексний підхід Фонду Андрія Матюхи дозволяє поєднувати цифрові сервіси й реальну медичну допомогу. "Є - ПРОТЕЗ" — приклад того, як сучасні технології та благодійність можуть реально полегшувати життя.