Зеленский: "Российская машина войны остановится только тогда, когда у нее закончится топливо"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины будет продолжаться до тех пор, пока Кремль не будет вынужден изменить свои цели.

Об этом он сказал во время выступления на ежегодной встрече "Ялтинская европейская стратегия" (YES), сообщает Цензор.НЕТ.

"Цель Путина - это оккупация всей Украины. И что бы он кому-то ни говорил, понятно: он так раскрутил машину войны, что просто не сможет ее остановить, если не заставить его изменить цели фундаментально. Российская машина войны остановится только тогда, когда у нее закончится топливо. Именно поэтому так принципиально, чтобы были сильные ответы на каждый вызов", - отметил Зеленский.

По его словам, Россия должна осознать, что США, Европа и вообще Запад не позволят ей продолжать агрессию. "Нужно действительно сильное давление, чтобы вместо цели оккупировать Украину или любую другую страну у Путина была цель сохранить свою систему, свою экономику", - подчеркнул президент.

Зеленский также поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины и помощь в противодействии российской агрессии. "Только вместе мы можем достичь мира. И только если будем сильно отвечать на все вопросы по этой войне. Так, чтобы цели изменились", - подытожил глава государства.

