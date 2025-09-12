РУС
Зеленский: "Российская машина войны остановится только тогда, когда у нее закончится топливо"

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины будет продолжаться до тех пор, пока Кремль не будет вынужден изменить свои цели.

Об этом он сказал во время выступления на ежегодной встрече "Ялтинская европейская стратегия" (YES), сообщает Цензор.НЕТ.

"Цель Путина - это оккупация всей Украины. И что бы он кому-то ни говорил, понятно: он так раскрутил машину войны, что просто не сможет ее остановить, если не заставить его изменить цели фундаментально. Российская машина войны остановится только тогда, когда у нее закончится топливо. Именно поэтому так принципиально, чтобы были сильные ответы на каждый вызов", - отметил Зеленский.

По его словам, Россия должна осознать, что США, Европа и вообще Запад не позволят ей продолжать агрессию. "Нужно действительно сильное давление, чтобы вместо цели оккупировать Украину или любую другую страну у Путина была цель сохранить свою систему, свою экономику", - подчеркнул президент.

Зеленский также поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины и помощь в противодействии российской агрессии. "Только вместе мы можем достичь мира. И только если будем сильно отвечать на все вопросы по этой войне. Так, чтобы цели изменились", - подытожил глава государства.

Автор: 

Зеленский Владимир (21905) война в Украине (6079)
а твоє кодло коли зупиниться? гідрант штопаний! лаври )(уйла приваблюють?
12.09.2025 18:03 Ответить
Іди на переговори вояка досить вбивати мирних громадян та гнати їх з домівок пального в росії на тисячі років
12.09.2025 18:21 Ответить
.Русский философ Иван Ильин: «Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир»
12.09.2025 18:29 Ответить
А так браво, так браво казав, що якби був 14-ому президентом, то вiйни не було б. Але ж бо, той триндьож - до одного мiсця, бо сам довiв до гарячоi фази. Можно подумать шо нарабсеюшке горючку Иран не поставит, тем более, шо они повязаны Каспием.
12.09.2025 18:23 Ответить
Книжку із своїми "крилатими висловами" ще не почав писати? А пора, бо вже стільки того піздєжу наслухались...
12.09.2025 18:27 Ответить
А там тiльки 2 крилатi фрази:
1) Я нiчого вам не винен.
2) Канабiс (лiкувальний?)
12.09.2025 18:35 Ответить
12.09.2025 18:30 Ответить
Ще скоріше війна закінчиться, коли в Україні повішають усіх казнокрадів, але ******* це збираються зробити після війни, тобто ніколи.
12.09.2025 19:06 Ответить
"Російська машина війни зупиниться лише тоді, коли в неї закінчиться пальне" ... або не буде коштів на зимову гуму!)
12.09.2025 19:07 Ответить
 
 