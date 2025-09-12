УКР
Агресія Росії проти України
693 9

Зеленський: "Російська машина війни зупиниться лише тоді, коли в неї закінчиться пальне"

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна Росії проти України триватиме доти, доки Кремль не буде змушений змінити свої цілі.

Про це він сказав під час виступу на щорічній зустрічі "Ялтинська європейська стратегія" (YES), повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ціль Путіна - це окупація всієї України. І що б він комусь не говорив, зрозуміло: він так розкрутив машину війни, що просто не зможе її зупинити, якщо не змусити його змінити цілі фундаментально. Російська машина війни зупиниться тільки тоді, коли в неї закінчиться пальне. Саме тому так принципово, щоб були сильні відповіді на кожен виклик", - зазначив Зеленський.

За його словами, Росія має усвідомити, що США, Європа та загалом Захід не дозволять їй продовжувати агресію. "Потрібен дійсно сильний тиск, щоб замість цілі окупувати Україну чи будь-яку іншу країну в Путіна була ціль зберегти свою систему, свою економіку", - наголосив президент.

Зеленський також подякував міжнародним партнерам за підтримку України та допомогу в протидії російській агресії. "Тільки разом ми можемо досягти миру. І тільки якщо будемо сильно відповідати на всі питання щодо цієї війни. Так, щоб цілі змінились", - підсумував глава держави.

Автор: 

Зеленський Володимир (25460) війна в Україні (6137)
а твоє кодло коли зупиниться? гідрант штопаний! лаври )(уйла приваблюють?
12.09.2025 18:03 Відповісти
Іди на переговори вояка досить вбивати мирних громадян та гнати їх з домівок пального в росії на тисячі років
12.09.2025 18:21 Відповісти
.Русский философ Иван Ильин: «Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир»
12.09.2025 18:29 Відповісти
А так браво, так браво казав, що якби був 14-ому президентом, то вiйни не було б. Але ж бо, той триндьож - до одного мiсця, бо сам довiв до гарячоi фази. Можно подумать шо нарабсеюшке горючку Иран не поставит, тем более, шо они повязаны Каспием.
12.09.2025 18:23 Відповісти
Книжку із своїми "крилатими висловами" ще не почав писати? А пора, бо вже стільки того піздєжу наслухались...
12.09.2025 18:27 Відповісти
А там тiльки 2 крилатi фрази:
1) Я нiчого вам не винен.
2) Канабiс (лiкувальний?)
12.09.2025 18:35 Відповісти
12.09.2025 18:30 Відповісти
Зеленский: "Российская машина войны остановится только тогда, когда у нее закончится топливо" Источник: https://censor.net/ru/n3573817
Ще скоріше війна закінчиться, коли в Україні повішають усіх казнокрадів, але ******* це збираються зробити після війни, тобто ніколи.
12.09.2025 19:06 Відповісти
"Російська машина війни зупиниться лише тоді, коли в неї закінчиться пальне" ... або не буде коштів на зимову гуму!)
12.09.2025 19:07 Відповісти
 
 