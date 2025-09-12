Зеленський: "Російська машина війни зупиниться лише тоді, коли в неї закінчиться пальне"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна Росії проти України триватиме доти, доки Кремль не буде змушений змінити свої цілі.

Про це він сказав під час виступу на щорічній зустрічі "Ялтинська європейська стратегія" (YES), повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ціль Путіна - це окупація всієї України. І що б він комусь не говорив, зрозуміло: він так розкрутив машину війни, що просто не зможе її зупинити, якщо не змусити його змінити цілі фундаментально. Російська машина війни зупиниться тільки тоді, коли в неї закінчиться пальне. Саме тому так принципово, щоб були сильні відповіді на кожен виклик", - зазначив Зеленський.

За його словами, Росія має усвідомити, що США, Європа та загалом Захід не дозволять їй продовжувати агресію. "Потрібен дійсно сильний тиск, щоб замість цілі окупувати Україну чи будь-яку іншу країну в Путіна була ціль зберегти свою систему, свою економіку", - наголосив президент.

Зеленський також подякував міжнародним партнерам за підтримку України та допомогу в протидії російській агресії. "Тільки разом ми можемо досягти миру. І тільки якщо будемо сильно відповідати на всі питання щодо цієї війни. Так, щоб цілі змінились", - підсумував глава держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Китай міг би змусити Росію зупинити війну, але не має такого бажання