Приложение "Резерв+" не будет работать в ночь на 13 сентября из-за технических работ, - Минобороны

Приложения Армия+ Резерв+

13 сентября с 00:00 до 06:00 в реестре "Оберіг" планируются технические работы. В это время в приложении "Резерв+" нельзя будет получить услуги или обновить документ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Чтобы ваш электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, в Минобороны советуют заблаговременно загрузить PDF-версию.

Для этого на главном экране приложения нужно нажать три точки и выбрать "Загрузить PDF".

Также читайте: В Резерв+ можно оплатить штраф за непостановку на воинский учет после смены места жительства: как это работает

Минобороны (9569) Резерв+ (81)
какая досада
12.09.2025 20:01 Ответить
Тю, у нас майже шість мільйонів яйценосців його не завантажили, бо "в армію заберуть".
12.09.2025 20:44 Ответить
 
 