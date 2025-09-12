Приложение "Резерв+" не будет работать в ночь на 13 сентября из-за технических работ, - Минобороны
13 сентября с 00:00 до 06:00 в реестре "Оберіг" планируются технические работы. В это время в приложении "Резерв+" нельзя будет получить услуги или обновить документ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Чтобы ваш электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, в Минобороны советуют заблаговременно загрузить PDF-версию.
Для этого на главном экране приложения нужно нажать три точки и выбрать "Загрузить PDF".
