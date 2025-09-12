Приложение "Резерв+" не будет работать в ночь на 13 сентября из-за технических работ, - Минобороны

13 сентября с 00:00 до 06:00 в реестре "Оберіг" планируются технические работы. В это время в приложении "Резерв+" нельзя будет получить услуги или обновить документ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Чтобы ваш электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, в Минобороны советуют заблаговременно загрузить PDF-версию.

Для этого на главном экране приложения нужно нажать три точки и выбрать "Загрузить PDF".

Также читайте: В Резерв+ можно оплатить штраф за непостановку на воинский учет после смены места жительства: как это работает