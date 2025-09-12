Застосунок "Резерв+" не працюватиме в ніч на 13 вересня через технічні роботи, - Міноборони

13 вересня з 00:00 до 06:00 у реєстрі "Оберіг" плануються технічні роботи. У цей час у застосунку "Резерв+" не можна буде отримати послуги чи оновити документ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, у Міноборони радять завчасно завантажити PDF-версію.

Для цього на головному екрані застосунку потрібно натиснути три крапки та обрати "Завантажити PDF".

Також читайте: У Резерв+ можна сплатити штраф за непостановку на військовий облік після зміни місця проживання: як це працює