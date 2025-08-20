У Резерв+ можна сплатити штраф за непостановку на військовий облік після зміни місця проживання: як це працює

У застосунку "Резерв+" з’явилася можливість сплатити штраф за непостановку на військовий облік за новою адресою після зміни місця проживання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони України.

Алгоритм дій для сплати штрафу:

завантажте "Резерв+";

перейдіть до розділу "Штрафи онлайн" і подайте заяву про визнання порушення;

протягом трьох днів ТЦК має розглянути заяву і надіслати постанову. Після цього зʼявляється можливість сплатити штраф у розмірі 8 500 грн – 50% від повної суми. На сплату є 20 днів.

В оборонному відомстві зазначили, що якщо не зробити це впродовж 20 днів, доведеться сплатити повну суму – 17 тисяч грн. У разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме 34 тисячі грн.

