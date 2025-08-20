1 661 17
У Резерв+ можна сплатити штраф за непостановку на військовий облік після зміни місця проживання: як це працює
У застосунку "Резерв+" з’явилася можливість сплатити штраф за непостановку на військовий облік за новою адресою після зміни місця проживання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони України.
Алгоритм дій для сплати штрафу:
- завантажте "Резерв+";
- перейдіть до розділу "Штрафи онлайн" і подайте заяву про визнання порушення;
- протягом трьох днів ТЦК має розглянути заяву і надіслати постанову. Після цього зʼявляється можливість сплатити штраф у розмірі 8 500 грн – 50% від повної суми. На сплату є 20 днів.
В оборонному відомстві зазначили, що якщо не зробити це впродовж 20 днів, доведеться сплатити повну суму – 17 тисяч грн. У разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме 34 тисячі грн.
а прутня їм не подати?
Отец Солдата
https://x.com/uspenovka19632
@uspenovka19632
·
https://x.com/uspenovka19632/status/1955730396710363646 13 авг.
Вчора,о 20-30,на межі Рівненської та Житомирської областей,наш бус зупинили пильні "бійці ТЦК ". Чому в лапках, далі буде : в бусі 6 людей : водій 50+ та я ,60+,з інвалідністю,3 жінки і одна дівчинка 13 років.
Двоє,у формі 1й-35+,2й,50+-,з автоматами, ломляться в бус, ПОЛІЦІЇ НЕМАЄ (!!),хоча бус зупинили ці двоє, жезлом. Не представляються,не вітаються. Вітаюся і питаю,хто вони є і кого шукають. Старший за віком,він же і старший в діях, пропускає моє питання повщ вуха і вимагає в мене... військовий квиток!!Не паспорт,а якому вік 60+,не посвідченнялюлини щ інвалідністю,а Саме, військовий квиток. Мовчки йому його даю, нервово гортає сторінки,підказую,що штрих -код по зняття із військового обліку не на першій, вина передостанній сторінці.Повертає і намагається втекти Хвилинну, шановний! А де ви воювали?
У відповідь - А Ви?
Нечемно відповідати на питання питанням!
-Ч воював там,де теьетне було! А Саме? Поточніть! Обидва,будь ласка! Ви6ам всі воювали! Де Саме? Ви, особисто,який тут демонструє владу над мирняком?! А вияви де? Протяную йому персональний азовський коїн,шеврон тощо Молодший реагує миттєво:Ми не воювали,вибачте нам! Честь Вам в вашим героям -побратимам! Але Старший за віком продовжую бикувати і повчати мене життю (( Востаннє питаю,де Ви,раге тцкашник, воювали -ми запізнюємося,на. Треба встигнути до комендант години,ви нас затримуєте,і будете мати за це клопіт! Я,я,,я, обмежено придатний,вчитель (підозрюю,що фізкультури та праці),але 24.02 .22 я мужньо... пішов до ТЦК! Занавіс.
Пане Сирський, у вас не вистачає особового складу? То я вам додам ще:коли я їхав,ріпно три тижні тому, зранку до Польщі,то на цьому ж БП стояли мажори у формі ЗСУ,з ВарашуРівного та Сарн, які,як гончі пси ,без зброї,з піанячим азартом,побігли до бусу,шукати ухилянтів,без зброї,без головних уборів,порушуючи не тільки норми Дисциплінарно статуту,а і елементарні норми власної безпеки,як і ті, про кого вище.(( Поліція їблувала з кавою,точиди ляси, довіривши свою роботу борзим мажорам.
Так от,пане Сирський,пане Клименко,пане Малюк!-Якби в бусі були ДРГ, шоби "осідлати ''цб межу,то вона би,як курчат,цих їбучих, ненавчених ухилянтвв тилу, придушила би,як курчат.Ісце станеться, обов'язково, в разі нападу з півночі.
Сага Сирський, закінчуйте ховати мажорів та тих,хто за хабарі купив посади в ТЦК і возить їх тобі,вже який рік поспіль ,через довірених воєнкомів, переводить хабарі в крипту ,в тилу. Або,нехуй розповідати байки по нестачу особового складу,якого в тилах,ще більше,ніж мусорів! Бо прийде час,і в тебе запитають, особисто,за все.
якщо ти вважаєш що ти винен і ти сам подаєш заяву, що ти винен, то хто такі держчиновники щоб забороняти тобі платити штраф?
Люди як ломануться штрафи сплачувати...