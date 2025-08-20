УКР
Нові опції в Резерв+
1 661 17

У Резерв+ можна сплатити штраф за непостановку на військовий облік після зміни місця проживання: як це працює

Резерв+

У застосунку "Резерв+" з’явилася можливість сплатити штраф за непостановку на військовий облік за новою адресою після зміни місця проживання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони України.

Алгоритм дій для сплати штрафу:

  • завантажте "Резерв+";
  • перейдіть до розділу "Штрафи онлайн" і подайте заяву про визнання порушення;
  • протягом трьох днів ТЦК має розглянути заяву і надіслати постанову. Після цього зʼявляється можливість сплатити штраф у розмірі 8 500 грн – 50% від повної суми. На сплату є 20 днів.

В оборонному відомстві зазначили, що якщо не зробити це впродовж 20 днів, доведеться сплатити повну суму – 17 тисяч грн. У разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме 34 тисячі грн.

У "Резерв+ " з'явилася нова відстрочка – для працівників вищої та профосвіти, - Міноборони

штраф (1912) Резерв+ (89)
+14
Не платив і не буду виконувати те що порушує Коституцію України ще і подам скаргу в ЄСПЛ.
20.08.2025 14:19
+8
+5
Це требу бути несповна розуму, щоб визнавати і платити штрафи, намальовані за бажанням якогось ТЦКшного мурла без рішення суду.
20.08.2025 14:59
Не платив і не буду виконувати те що порушує Коституцію України ще і подам скаргу в ЄСПЛ.
20.08.2025 14:19
Подай скаргу в ЄСПЛ також на саму Конституцію України, а саме на статтю 65. З чого це там йдеться про якісь обов'язки, адже у розумних мають бути тільки права ?
20.08.2025 14:47
Там перед 65ю статтею є ще 64 ,якщо що
20.08.2025 15:02
подайте заяву про визнання порушення Джерело: https://censor.net/ua/n3569621
а прутня їм не подати?
20.08.2025 14:24
https://strana.today/news/487652-politsejskim-pokazali-polovoj-chlen-pod-dneprom-vo-vremja-mobilizatsii-video-iz-telehram.html Под Днепром мужчина показал полицейским свои гениталии, призывая его идти воевать. Видео
20.08.2025 15:03
так при введенни военного стану нельзя было его менять..нет? тем более давно отменили привязку места регистрации к месту расположения центра комплектования....
20.08.2025 14:30
ой, хто там ті закони читає?

якщо ти вважаєш що ти винен і ти сам подаєш заяву, що ти винен, то хто такі держчиновники щоб забороняти тобі платити штраф?
20.08.2025 14:40
рік пройшов, штрафи не дійсні
20.08.2025 14:37
Всі закони прийняті ЗЕскотами є недійсними вони спрямовані на геноцид, залякування і обмеження прав людини
20.08.2025 14:40
Перемога.✌️
20.08.2025 14:45
Ти платиш і не бачиш скільки там в тебе тих "порушень". Визнаєш одне - штраф. Платиш - там якесь ще, наступне. А його тобі не показували. Цікава схема.
20.08.2025 14:45
Зараз цей резерв "ляже"...
Люди як ломануться штрафи сплачувати...
20.08.2025 14:58
Це требу бути несповна розуму, щоб визнавати і платити штрафи, намальовані за бажанням якогось ТЦКшного мурла без рішення суду.
20.08.2025 14:59
Эти штрафы даже самим ТЦК не вынесены. Ты должен сделать за них их работу, расследовать возможное собственное нарушение и уведомить их о том что ты нарушил. За эту работу тебе скидка 50% на штраф. Это как самому подъехать к ментам и сообщить им что ты проехал под знак и попросить выписать тебе штраф на 170 грн.
20.08.2025 15:18
пошли в очко
20.08.2025 15:17
Це називається "взяти на лоха" Але "ми всі президенти" тому "не лохи". Шах і мат
20.08.2025 15:50
 
 