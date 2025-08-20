1 516 16
В Резерв+ можно оплатить штраф за непостановку на воинский учет по новому адресу: как это работает
В приложении "Резерв+" появилась возможность оплатить штраф за непостановку на воинский учет по новому адресу после смены места жительства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
Алгоритм действий для уплаты штрафа:
- загрузите "Резерв+";
- перейдите в раздел "Штрафи онлайн" и подайте заявление о признании нарушения;
- в течение трех дней ТЦК должен рассмотреть заявление и прислать постановление. После этого появляется возможность уплатить штраф в размере 8 500 грн - 50% от полной суммы. На уплату есть 20 дней.
В оборонном ведомстве отметили, что если не сделать этого в течение 20 дней, придется оплатить полную сумму - 17 тысяч грн. В случае неуплаты, в течение следующих 20 дней штраф удваивается и составит 34 тысячи грн.
а прутня їм не подати?
Отец Солдата
https://x.com/uspenovka19632
@uspenovka19632
·
https://x.com/uspenovka19632/status/1955730396710363646 13 авг.
Вчора,о 20-30,на межі Рівненської та Житомирської областей,наш бус зупинили пильні "бійці ТЦК ". Чому в лапках, далі буде : в бусі 6 людей : водій 50+ та я ,60+,з інвалідністю,3 жінки і одна дівчинка 13 років.
Двоє,у формі 1й-35+,2й,50+-,з автоматами, ломляться в бус, ПОЛІЦІЇ НЕМАЄ (!!),хоча бус зупинили ці двоє, жезлом. Не представляються,не вітаються. Вітаюся і питаю,хто вони є і кого шукають. Старший за віком,він же і старший в діях, пропускає моє питання повщ вуха і вимагає в мене... військовий квиток!!Не паспорт,а якому вік 60+,не посвідченнялюлини щ інвалідністю,а Саме, військовий квиток. Мовчки йому його даю, нервово гортає сторінки,підказую,що штрих -код по зняття із військового обліку не на першій, вина передостанній сторінці.Повертає і намагається втекти Хвилинну, шановний! А де ви воювали?
У відповідь - А Ви?
Нечемно відповідати на питання питанням!
-Ч воював там,де теьетне було! А Саме? Поточніть! Обидва,будь ласка! Ви6ам всі воювали! Де Саме? Ви, особисто,який тут демонструє владу над мирняком?! А вияви де? Протяную йому персональний азовський коїн,шеврон тощо Молодший реагує миттєво:Ми не воювали,вибачте нам! Честь Вам в вашим героям -побратимам! Але Старший за віком продовжую бикувати і повчати мене життю (( Востаннє питаю,де Ви,раге тцкашник, воювали -ми запізнюємося,на. Треба встигнути до комендант години,ви нас затримуєте,і будете мати за це клопіт! Я,я,,я, обмежено придатний,вчитель (підозрюю,що фізкультури та праці),але 24.02 .22 я мужньо... пішов до ТЦК! Занавіс.
Пане Сирський, у вас не вистачає особового складу? То я вам додам ще:коли я їхав,ріпно три тижні тому, зранку до Польщі,то на цьому ж БП стояли мажори у формі ЗСУ,з ВарашуРівного та Сарн, які,як гончі пси ,без зброї,з піанячим азартом,побігли до бусу,шукати ухилянтів,без зброї,без головних уборів,порушуючи не тільки норми Дисциплінарно статуту,а і елементарні норми власної безпеки,як і ті, про кого вище.(( Поліція їблувала з кавою,точиди ляси, довіривши свою роботу борзим мажорам.
Так от,пане Сирський,пане Клименко,пане Малюк!-Якби в бусі були ДРГ, шоби "осідлати ''цб межу,то вона би,як курчат,цих їбучих, ненавчених ухилянтвв тилу, придушила би,як курчат.Ісце станеться, обов'язково, в разі нападу з півночі.
Сага Сирський, закінчуйте ховати мажорів та тих,хто за хабарі купив посади в ТЦК і возить їх тобі,вже який рік поспіль ,через довірених воєнкомів, переводить хабарі в крипту ,в тилу. Або,нехуй розповідати байки по нестачу особового складу,якого в тилах,ще більше,ніж мусорів! Бо прийде час,і в тебе запитають, особисто,за все.
якщо ти вважаєш що ти винен і ти сам подаєш заяву, що ти винен, то хто такі держчиновники щоб забороняти тобі платити штраф?
Люди як ломануться штрафи сплачувати...