В Резерв+ можно оплатить штраф за непостановку на воинский учет по новому адресу: как это работает

Резерв+

В приложении "Резерв+" появилась возможность оплатить штраф за непостановку на воинский учет по новому адресу после смены места жительства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Алгоритм действий для уплаты штрафа:

  • загрузите "Резерв+";
  • перейдите в раздел "Штрафи онлайн" и подайте заявление о признании нарушения;
  • в течение трех дней ТЦК должен рассмотреть заявление и прислать постановление. После этого появляется возможность уплатить штраф в размере 8 500 грн - 50% от полной суммы. На уплату есть 20 дней.

В оборонном ведомстве отметили, что если не сделать этого в течение 20 дней, придется оплатить полную сумму - 17 тысяч грн. В случае неуплаты, в течение следующих 20 дней штраф удваивается и составит 34 тысячи грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Резерв+" появилась новая отсрочка - для работников высшего и профобразования, - Минобороны

+13
Не платив і не буду виконувати те що порушує Коституцію України ще і подам скаргу в ЄСПЛ.
20.08.2025 14:19 Ответить
+7
https://x.com/uspenovka19632

Отец Солдата



https://x.com/uspenovka19632

@uspenovka19632

·

https://x.com/uspenovka19632/status/1955730396710363646 13 авг.

Вчора,о 20-30,на межі Рівненської та Житомирської областей,наш бус зупинили пильні "бійці ТЦК ". Чому в лапках, далі буде : в бусі 6 людей : водій 50+ та я ,60+,з інвалідністю,3 жінки і одна дівчинка 13 років.

Двоє,у формі 1й-35+,2й,50+-,з автоматами, ломляться в бус, ПОЛІЦІЇ НЕМАЄ (!!),хоча бус зупинили ці двоє, жезлом. Не представляються,не вітаються. Вітаюся і питаю,хто вони є і кого шукають. Старший за віком,він же і старший в діях, пропускає моє питання повщ вуха і вимагає в мене... військовий квиток!!Не паспорт,а якому вік 60+,не посвідченнялюлини щ інвалідністю,а Саме, військовий квиток. Мовчки йому його даю, нервово гортає сторінки,підказую,що штрих -код по зняття із військового обліку не на першій, вина передостанній сторінці.Повертає і намагається втекти Хвилинну, шановний! А де ви воювали?
У відповідь - А Ви?
Нечемно відповідати на питання питанням!
-Ч воював там,де теьетне було! А Саме? Поточніть! Обидва,будь ласка! Ви6ам всі воювали! Де Саме? Ви, особисто,який тут демонструє владу над мирняком?! А вияви де? Протяную йому персональний азовський коїн,шеврон тощо Молодший реагує миттєво:Ми не воювали,вибачте нам! Честь Вам в вашим героям -побратимам! Але Старший за віком продовжую бикувати і повчати мене життю (( Востаннє питаю,де Ви,раге тцкашник, воювали -ми запізнюємося,на. Треба встигнути до комендант години,ви нас затримуєте,і будете мати за це клопіт! Я,я,,я, обмежено придатний,вчитель (підозрюю,що фізкультури та праці),але 24.02 .22 я мужньо... пішов до ТЦК! Занавіс.
Пане Сирський, у вас не вистачає особового складу? То я вам додам ще:коли я їхав,ріпно три тижні тому, зранку до Польщі,то на цьому ж БП стояли мажори у формі ЗСУ,з ВарашуРівного та Сарн, які,як гончі пси ,без зброї,з піанячим азартом,побігли до бусу,шукати ухилянтів,без зброї,без головних уборів,порушуючи не тільки норми Дисциплінарно статуту,а і елементарні норми власної безпеки,як і ті, про кого вище.(( Поліція їблувала з кавою,точиди ляси, довіривши свою роботу борзим мажорам.
Так от,пане Сирський,пане Клименко,пане Малюк!-Якби в бусі були ДРГ, шоби "осідлати ''цб межу,то вона би,як курчат,цих їбучих, ненавчених ухилянтвв тилу, придушила би,як курчат.Ісце станеться, обов'язково, в разі нападу з півночі.
Сага Сирський, закінчуйте ховати мажорів та тих,хто за хабарі купив посади в ТЦК і возить їх тобі,вже який рік поспіль ,через довірених воєнкомів, переводить хабарі в крипту ,в тилу. Або,нехуй розповідати байки по нестачу особового складу,якого в тилах,ще більше,ніж мусорів! Бо прийде час,і в тебе запитають, особисто,за все.
20.08.2025 14:27 Ответить
+4
Всі закони прийняті ЗЕскотами є недійсними вони спрямовані на геноцид, залякування і обмеження прав людини
20.08.2025 14:40 Ответить
Не платив і не буду виконувати те що порушує Коституцію України ще і подам скаргу в ЄСПЛ.
20.08.2025 14:19 Ответить
Подай скаргу в ЄСПЛ також на саму Конституцію України, а саме на статтю 65. З чого це там йдеться про якісь обов'язки, адже у розумних мають бути тільки права ?
20.08.2025 14:47 Ответить
Там перед 65ю статтею є ще 64 ,якщо що
20.08.2025 15:02 Ответить
подайте заяву про визнання порушення Джерело: https://censor.net/ua/n3569621
а прутня їм не подати?
20.08.2025 14:24 Ответить
https://strana.today/news/487652-politsejskim-pokazali-polovoj-chlen-pod-dneprom-vo-vremja-mobilizatsii-video-iz-telehram.html Под Днепром мужчина показал полицейским свои гениталии, призывая его идти воевать. Видео
20.08.2025 15:03 Ответить
20.08.2025 14:27 Ответить
так при введенни военного стану нельзя было его менять..нет? тем более давно отменили привязку места регистрации к месту расположения центра комплектования....
20.08.2025 14:30 Ответить
ой, хто там ті закони читає?

якщо ти вважаєш що ти винен і ти сам подаєш заяву, що ти винен, то хто такі держчиновники щоб забороняти тобі платити штраф?
20.08.2025 14:40 Ответить
рік пройшов, штрафи не дійсні
20.08.2025 14:37 Ответить
Всі закони прийняті ЗЕскотами є недійсними вони спрямовані на геноцид, залякування і обмеження прав людини
20.08.2025 14:40 Ответить
Перемога.✌️
20.08.2025 14:45 Ответить
Ти платиш і не бачиш скільки там в тебе тих "порушень". Визнаєш одне - штраф. Платиш - там якесь ще, наступне. А його тобі не показували. Цікава схема.
20.08.2025 14:45 Ответить
Зараз цей резерв "ляже"...
Люди як ломануться штрафи сплачувати...
20.08.2025 14:58 Ответить
Це требу бути несповна розуму, щоб визнавати і платити штрафи, намальовані за бажанням якогось ТЦКшного мурла без рішення суду.
20.08.2025 14:59 Ответить
Эти штрафы даже самим ТЦК не вынесены. Ты должен сделать за них их работу, расследовать возможное собственное нарушение и уведомить их о том что ты нарушил. За эту работу тебе скидка 50% на штраф. Это как самому подъехать к ментам и сообщить им что ты проехал под знак и попросить выписать тебе штраф на 170 грн.
20.08.2025 15:18 Ответить
пошли в очко
20.08.2025 15:17 Ответить
 
 