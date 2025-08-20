В Резерв+ можно оплатить штраф за непостановку на воинский учет по новому адресу: как это работает

В приложении "Резерв+" появилась возможность оплатить штраф за непостановку на воинский учет по новому адресу после смены места жительства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Алгоритм действий для уплаты штрафа:

загрузите "Резерв+";

перейдите в раздел "Штрафи онлайн" и подайте заявление о признании нарушения;

в течение трех дней ТЦК должен рассмотреть заявление и прислать постановление. После этого появляется возможность уплатить штраф в размере 8 500 грн - 50% от полной суммы. На уплату есть 20 дней.

В оборонном ведомстве отметили, что если не сделать этого в течение 20 дней, придется оплатить полную сумму - 17 тысяч грн. В случае неуплаты, в течение следующих 20 дней штраф удваивается и составит 34 тысячи грн.

