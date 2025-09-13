Совет Европы подготовил проект конвенции, которая является основой компенсационного механизма для Украины, - генсек Берсе
В Совете Европы подготовили проект конвенции, которая должна стать основой для международного механизма компенсаций для Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в соцсети Х генсек Совета Европы Ален Берсе.
"Мы завершили работу над проектом Конвенции о создании Международной комиссии по рассмотрению претензий Украины", - говорится в сообщении.
Берсе подчеркнул, что она закладывает основу для международного механизма компенсаций.
"Это важный шаг вперед к ответственности - и к миру, построенному на законе, а не силе", - подчеркнул он.
