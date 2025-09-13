РУС
Совет Европы подготовил проект конвенции, которая является основой компенсационного механизма для Украины, - генсек Берсе

В Совете Европы подготовили проект конвенции, которая должна стать основой для международного механизма компенсаций для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в соцсети Х генсек Совета Европы Ален Берсе.

"Мы завершили работу над проектом Конвенции о создании Международной комиссии по рассмотрению претензий Украины", - говорится в сообщении.

Берсе подчеркнул, что она закладывает основу для международного механизма компенсаций.

"Это важный шаг вперед к ответственности - и к миру, построенному на законе, а не силе", - подчеркнул он.

Я чогось не розумію. Яка на фіг міжнародна компенсація за війну яку почало *****? Репарції має сплатити в повній мірі агресор!
