Рада Європи підготувала проєкт конвенції, що є підґрунтям компенсаційного механізму для України, - генсек Берсе

У Раді Європи підготували проєкт конвенції, яка має стати підґрунтям для міжнародного механізму компенсацій для України

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав у соцмережі Х генсек Ради Європи Ален Берсе.

"Ми завершили роботу над проєктом Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій України", - йдеться в повідомленні.

Берсе наголосив, що вона закладає основу для міжнародного механізму компенсацій.

Також читайте: ЄС розглядає "креативний" спосіб передати Україні заморожені росактиви, замінивши гроші на векселі, - ЗМІ

"Це важливий крок уперед до відповідальності - і до миру, побудованого на законі, а не силі", - наголосив він.