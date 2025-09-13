Рада Європи підготувала проєкт конвенції, що є підґрунтям компенсаційного механізму для України, - генсек Берсе
У Раді Європи підготували проєкт конвенції, яка має стати підґрунтям для міжнародного механізму компенсацій для України
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав у соцмережі Х генсек Ради Європи Ален Берсе.
"Ми завершили роботу над проєктом Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій України", - йдеться в повідомленні.
Берсе наголосив, що вона закладає основу для міжнародного механізму компенсацій.
"Це важливий крок уперед до відповідальності - і до миру, побудованого на законі, а не силі", - наголосив він.
