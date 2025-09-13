УКР
Новини
Рада Європи підготувала проєкт конвенції, що є підґрунтям компенсаційного механізму для України, - генсек Берсе

Берсе про механізм компенсацій для України

У Раді Європи підготували проєкт конвенції, яка має стати підґрунтям для міжнародного механізму компенсацій для України

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав у соцмережі Х генсек Ради Європи Ален Берсе.

"Ми завершили роботу над проєктом Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій України", - йдеться в повідомленні.

Берсе наголосив, що вона закладає основу для міжнародного механізму компенсацій.

Також читайте: ЄС розглядає "креативний" спосіб передати Україні заморожені росактиви, замінивши гроші на векселі, - ЗМІ

"Це важливий крок уперед до відповідальності - і до миру, побудованого на законі, а не силі", - наголосив він.

Берсе про механізм компенсацій для України

Рада Європи (477) Берсе Ален (18) заморожені активи (622)
Я чогось не розумію. Яка на фіг міжнародна компенсація за війну яку почало *****? Репарції має сплатити в повній мірі агресор!
13.09.2025 20:43 Відповісти
 
 