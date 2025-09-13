ЄС розглядає "креативний" спосіб передати Україні заморожені росактиви, замінивши гроші на векселі, - ЗМІ

Європейська комісія пропонує новий варіант, як скерувати мільярди євро заморожених російських активів в Україну: необхідно замінити гроші, переказані Києву, векселями, забезпеченими ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Брюссель намагається вирішити одну з найгостріших проблем з початку війни – Захід може конфіскувати відсотки, отримані від російських активів, але не величезні суми капіталу, які могли б суттєво вплинути на здатність України захищати себе і відновлюватися.

Що пропонують у ЄС?

Нова пропозиція, яку один посадовець назвав "юридично креативною", може вивільнити значний потік додаткового фінансування для військових зусиль Києва без технічної експропріації самих російських активів, що було б юридично ризиковано.

За словами чотирьох посадовців, поінформованих з цього питання, представники Єврокомісії запропонували цю ідею заступникам міністрів фінансів за зачиненими дверима в Брюсселі в четвер. Пропозиція була сприйнята з обережним ентузіазмом, але жодних домовленостей чи зобов'язань не було досягнуто. Один з посадовців сказав, що офіційна пропозиція може з'явитися незабаром.

Майже 200 мільярдів євро російських активів були заморожені після повномасштабного вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Більшість активів міститься у фінансовій установі Euroclear, що базується в Брюсселі.

Оскільки наступного року Україна зіткнеться з дефіцитом бюджету у розмірі 8 мільярдів євро, країни ЄС обговорюють нові ідеї щодо продовження фінансування понівеченої війною країни на тлі обмежених внутрішніх бюджетів.

Обмінявши готівку на короткострокові облігації ЄС з нульовим купоном, Єврокомісія вважає, що це дозволить їй уникнути звинувачень у вилученні грошей. За словами посадовців, ця ідея ще не затверджена, і інші варіанти використання російських активів також перебувають на столі.

Згідно з правилами, будь-які активи Euroclear, що підлягають погашенню, повинні бути переведені на депозитний рахунок у Європейському центральному банку, який, у свою чергу, виплачує відсотки на ці кошти.

Досі ЄС використовував отримані відсотки для погашення своєї частки кредиту G7 у розмірі 45 мільярдів євро, який незабаром буде повністю виплачений Україні.

Тепер, коли в Україні закінчуються гроші, Комісія запропонувала використати ці грошові депозити в ЄЦБ для фінансування "Позики на репарації", щоб допомогти підтримати Україну в найближчі роки.

Конфіскація заморожених росактивів

Нагадаємо, Україна послідовно вимагає конфіскації заморожених російських активів. Однак країни ЄС поки що вирішили припинити дискусію про можливість конфіскації заморожених активів РФ, але вони залишатимуться знерухомленими доти, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України і не компенсує їй завдані війною збитки.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що заморожені активи РФ – "це наші гроші. Саме наші. Не з партнерами. А суто українські гроші". А голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний говорив, Україна сподівається отримати доступ до заморожених російських активів для покриття дефіциту держбюджету у 2026 році.

Раніше агентство Bloomberg із посиланням на європейських чиновників писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа на початку року відмовилася підтримати прохання української влади конфіскувати заморожені російські активи на загальну суму $300 мільярдів навіть для того, щоб використати ці кошти для закупівлі зброї американського виробництва.

Йдеться про активи російського центробанку у країнах "Великої сімки", які були заморожені після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році. Левова частка цих коштів зберігається у європейському депозитарії Euroclear. Досі країни "Великої сімки" домовилися про використання лише прибутків від санкційних активів, щоб надати Україні кредити на загальну суму $50 мільярдів.