ЕС рассматривает "креативный" способ передать Украине замороженные росактивы, заменив деньги на векселя, - СМИ

Европейская комиссия предлагает новый вариант, как направить миллиарды евро замороженных российских активов в Украину: необходимо заменить деньги, переведенные Киеву, векселями, обеспеченными ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Брюссель пытается решить одну из самых острых проблем с начала войны - Запад может конфисковать проценты, полученные от российских активов, но не огромные суммы капитала, которые могли бы существенно повлиять на способность Украины защищать себя и восстанавливаться.

Что предлагают в ЕС?

Новое предложение, которое один чиновник назвал "юридически креативным", может высвободить значительный поток дополнительного финансирования для военных усилий Киева без технической экспроприации самих российских активов, что было бы юридически рискованно.

По словам четырех должностных лиц, информированных по этому вопросу, представители Еврокомиссии предложили эту идею заместителям министров финансов за закрытыми дверями в Брюсселе в четверг. Предложение было воспринято с осторожным энтузиазмом, но никаких договоренностей или обязательств не было достигнуто. Один из чиновников сказал, что официальное предложение может появиться вскоре.

Почти 200 миллиардов евро российских активов были заморожены после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года. Большинство активов содержится в финансовом учреждении Euroclear, базирующемся в Брюсселе.

Поскольку в следующем году Украина столкнется с дефицитом бюджета в размере 8 миллиардов евро, страны ЕС обсуждают новые идеи по продолжению финансирования истерзанной войной страны на фоне ограниченных внутренних бюджетов.

Обменяв наличные на краткосрочные облигации ЕС с нулевым купоном, Еврокомиссия считает, что это позволит ей избежать обвинений в изъятии денег. По словам чиновников, эта идея еще не утверждена, и другие варианты использования российских активов также находятся на столе.

Согласно правилам, любые активы Euroclear, подлежащие погашению, должны быть переведены на депозитный счет в Европейском центральном банке, который, в свою очередь, выплачивает проценты на эти средства.

До сих пор ЕС использовал полученные проценты для погашения своей доли кредита G7 в размере 45 миллиардов евро, который вскоре будет полностью выплачен Украине.

Теперь, когда в Украине заканчиваются деньги, Комиссия предложила использовать эти денежные депозиты в ЕЦБ для финансирования "Займа на репарации", чтобы помочь поддержать Украину в ближайшие годы.

Конфискация замороженных росактивов

Напомним, Украина последовательно требует конфискации замороженных российских активов. Однако страны ЕС пока решили прекратить дискуссию о возможности конфискации замороженных активов РФ, но они будут оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей нанесенный войной ущерб.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что замороженные активы РФ - "это наши деньги. Именно наши. Не с партнерами. А сугубо украинские деньги". А глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный говорил, Украина надеется получить доступ к замороженным российским активам для покрытия дефицита госбюджета в 2026 году.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников писало, что администрация президента США Дональда Трампа в начале года отказалась поддержать просьбу украинских властей конфисковать замороженные российские активы на общую сумму $300 миллиардов даже для того, чтобы использовать эти средства для закупки оружия американского производства.

Речь идет об активах российского центробанка в странах "Большой семерки", которые были заморожены после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Львиная доля этих средств хранится в европейском депозитарии Euroclear. До сих пор страны "Большой семерки" договорились об использовании только доходов от санкционных активов, чтобы предоставить Украине кредиты на общую сумму $50 миллиардов.