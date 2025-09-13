РУС
Новости Атака беспилотников
Россия атакует Украину ударными дронами, - Воздушные силы

шахеди

Вечером субботы, 13 сентября, российские захватчики запустили дроны для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Вражеский БпЛА на Запорожье курсом на запад, - сообщалось в 18:52.

Вражеские БпЛА в акватории Черного моря курсом на Одесскую область, - сообщалось в 19:32.

БпЛА на Херсонщине, движутся на Николаевщину, - сообщалось в 19:39.

На севере Черниговщины вражеские БпЛА, движутся в направлении центральной части, - сообщалось в 19:53.

Читайте также: Обезврежено 137 вражеских БпЛА из 164, - Воздушные силы

беспилотник (4241) Воздушные силы (2670)
зєля потужно захистить. не боємося. і незламно все позбиває. він же Капітан Трамп.
13.09.2025 20:18 Ответить
13.09.2025 20:20 Ответить
А що, Келог вже ******** ?!
13.09.2025 20:23 Ответить
Зелька, запускай свою фламінгу та 8 мільонів дронів.
13.09.2025 20:28 Ответить
 
 