Россия атакует Украину ударными дронами, - Воздушные силы

Вечером субботы, 13 сентября, российские захватчики запустили дроны для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Вражеский БпЛА на Запорожье курсом на запад, - сообщалось в 18:52.

Вражеские БпЛА в акватории Черного моря курсом на Одесскую область, - сообщалось в 19:32.

БпЛА на Херсонщине, движутся на Николаевщину, - сообщалось в 19:39.

На севере Черниговщины вражеские БпЛА, движутся в направлении центральной части, - сообщалось в 19:53.

