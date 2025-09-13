1 548 4
Росія атакує Україну ударними дронами, - Повітряні сили
Ввечері суботи, 13 вересня, російські загарбники запустили дрони для атаки по Україні.
Про це повідоляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Ворожий БпЛА на Запоріжжі курсом на захід, - повідомлялося о 18:52.
Ворожі БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одещину, - повідомлялося о 19:32.
БпЛА на Херсонщині, рухаються на Миколаївщину, - повідомлялося о 19:39.
На півночі Чернігівщини ворожі БпЛА, рухаються у напрямку центральної частини, - повідомлялося о 19:53.
