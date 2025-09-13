УКР
Новини Атака безпілотників
1 548 4

Росія атакує Україну ударними дронами, - Повітряні сили

шахеди

Ввечері суботи, 13 вересня, російські загарбники запустили дрони для атаки по Україні.

Про це повідоляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Ворожий БпЛА на Запоріжжі курсом на захід, - повідомлялося о 18:52.

Ворожі БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одещину, - повідомлялося о 19:32.

БпЛА на Херсонщині, рухаються на Миколаївщину, - повідомлялося о 19:39.

На півночі Чернігівщини ворожі БпЛА, рухаються у напрямку центральної частини, - повідомлялося о 19:53.

Читайте також: Знешкоджено 137 ворожих БпЛА зі 164, - Повітряні сили

безпілотник (4856) Повітряні сили (3011)
зєля потужно захистить. не боємося. і незламно все позбиває. він же Капітан Трамп.
13.09.2025 20:18 Відповісти
13.09.2025 20:20 Відповісти
А що, Келог вже ******** ?!
13.09.2025 20:23 Відповісти
Зелька, запускай свою фламінгу та 8 мільонів дронів.
13.09.2025 20:28 Відповісти
 
 