РФ боится полноценной гонки вооружений с Западом, потому что знает, что проиграет, - разведка Эстонии

Перспектива полноценной гонки вооружения с Западом вызывает у России беспокойство, ведь ее военный потенциал уже достиг своего максимума.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил руководитель службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин во время Ялтинской Европейской Стратегии.

"Российский военный потенциал уже достиг своего максимума, а дальнейшее увеличение военного производства будет для них очень непростой задачей. Именно поэтому, если Европа будет действовать правильно, мы сможем их догнать довольно быстро", - сказал он.

По словам Розина, перспектива полноценной гонки вооружения с Западом "вызывает у России беспокойство, ведь они прекрасно знают, что проигрывают в ней".

"Именно поэтому они (россияне) развивают информационные операции, рассказывают о Европе, которая якобы разжигает войну, пытаются повлиять на европейцев, чтобы они выступали против перевооружения...

Именно поэтому нам будет непросто сохранить существующую поддержку программ перевооружения", - добавил руководитель внешней разведки Эстонии.

