Новости РФ увеличивает производство оружия
1 098 12

РФ боится полноценной гонки вооружений с Западом, потому что знает, что проиграет, - разведка Эстонии

Армія РФ

Перспектива полноценной гонки вооружения с Западом вызывает у России беспокойство, ведь ее военный потенциал уже достиг своего максимума.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил руководитель службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин во время Ялтинской Европейской Стратегии.

"Российский военный потенциал уже достиг своего максимума, а дальнейшее увеличение военного производства будет для них очень непростой задачей. Именно поэтому, если Европа будет действовать правильно, мы сможем их догнать довольно быстро", - сказал он.

По словам Розина, перспектива полноценной гонки вооружения с Западом "вызывает у России беспокойство, ведь они прекрасно знают, что проигрывают в ней".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сикорский: Режим Путина может рухнуть, как и СССР, из-за новой гонки вооружений

"Именно поэтому они (россияне) развивают информационные операции, рассказывают о Европе, которая якобы разжигает войну, пытаются повлиять на европейцев, чтобы они выступали против перевооружения...

Именно поэтому нам будет непросто сохранить существующую поддержку программ перевооружения", - добавил руководитель внешней разведки Эстонии.

Также читайте: Эстония закрывает воздушное пространство на границе с РФ

Автор: 

россия (97178) Эстония (1510) гонка вооружений (52)
Топ комментарии
+2
Ми надеремо їм дупи, вони не такі сильні, як заявляють про себе, - Кіт Келлог про російську армію

Сказавши це, він порадив путіну перестати бряцати ядеркою.

Також генерал заявив, що якби Китай перестав підтримувати рф в її агресії, то війна вже завтра б закінчилась.
показать весь комментарий
13.09.2025 21:08
+1
Логічно. Як казав наш тренер - не потрібно бути сильнішим взагалі, потрібно бути сильнішим конкретно зараз, у цьому матчі.
показать весь комментарий
13.09.2025 21:01
+1
ага, токо у нас коуч закатав яйця по 17 в афсальт
показать весь комментарий
13.09.2025 21:02
4 дрона из 19? програэ? ахахахха
показать весь комментарий
13.09.2025 21:01
Боїться і озброюється,озброюється і боїться..Корисні ідіоти..
показать весь комментарий
13.09.2025 21:02
...якщо Європа діятиме правильно, ми зможемо їх наздогнати доволі швидко
показать весь комментарий
13.09.2025 21:19
Не проте, зараз думаєте, ой не про те...
показать весь комментарий
13.09.2025 21:07
Країна з 1,2% світового ВВП не може конкурувати з рештою світу ні в чому. Це голодранці для яких єдиний спосіб заробітку смоктати вуглеводні з дірок в землі. Все більш менш пристойне в ********** створено чужим розумом і чужими руками. Єдине що поки що їх рятує від негайного розгрому це ЯО.
показать весь комментарий
13.09.2025 21:07
Кацапи почнуть ядерною бімбою розмахувати а Заходу це потрібно - живуть багато - ніяк не можуть в"їхати шо світ помінявся - піднялись нові гравці
показать весь комментарий
13.09.2025 21:11
Мабуть піздно. Україна без заходу Раші дупля вставляє
показать весь комментарий
13.09.2025 21:14
Особливо Балтійські тигри переможуть.
показать весь комментарий
13.09.2025 21:38
це як показувати язика за спиною старшого брата
показать весь комментарий
13.09.2025 21:44
 
 