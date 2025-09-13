УКР
Новини РФ збільшує виробництво зброї
636 12

РФ боїться повноцінної гонки озброєнь із Заходом, бо знає, що програє, - розвідка Естонії

Армія РФ

Перспектива повноцінної гонки озброєння із Заходом викликає в Росії занепокоєння, адже її військовий потенціал вже досяг свого максимуму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив керівник служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін під час Ялтинської Європейської Стратегії.

"Російський військовий потенціал вже досяг свого максимуму, а подальше збільшення військового виробництва буде для них дуже непростим завданням. Саме тому, якщо Європа діятиме правильно, ми зможемо їх наздогнати доволі швидко", - сказав він.

З словами Розіна, перспектива повноцінної гонки озброєння із Заходом "викликає в Росії занепокоєння, адже вони чудово знають, що програють у ній".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сікорський: Режим Путіна може впасти, як і СРСР, через нову гонку озброєнь

"Саме тому вони (росіяни) розвивають інформаційні операції, розповідають про Європу, яка нібито розпалює війну, намагаються вплинути на європейців, щоб вони виступали проти переозброєння...

Саме тому нам буде непросто зберегти існуючи підтримку програм переозброєння", - додав керівник зовнішньої розвідки Естонії.

Також читайте: Естонія закриває повітряний простір на кордоні з РФ

Автор: 

росія (67704) Естонія (1704) гонка озброєнь (39)
Топ коментарі
+2
Ми надеремо їм дупи, вони не такі сильні, як заявляють про себе, - Кіт Келлог про російську армію

Сказавши це, він порадив путіну перестати бряцати ядеркою.

Також генерал заявив, що якби Китай перестав підтримувати рф в її агресії, то війна вже завтра б закінчилась.
показати весь коментар
13.09.2025 21:08 Відповісти
+1
Логічно. Як казав наш тренер - не потрібно бути сильнішим взагалі, потрібно бути сильнішим конкретно зараз, у цьому матчі.
показати весь коментар
13.09.2025 21:01 Відповісти
+1
ага, токо у нас коуч закатав яйця по 17 в афсальт
показати весь коментар
13.09.2025 21:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
4 дрона из 19? програэ? ахахахха
показати весь коментар
13.09.2025 21:01 Відповісти
Логічно. Як казав наш тренер - не потрібно бути сильнішим взагалі, потрібно бути сильнішим конкретно зараз, у цьому матчі.
показати весь коментар
13.09.2025 21:01 Відповісти
ага, токо у нас коуч закатав яйця по 17 в афсальт
показати весь коментар
13.09.2025 21:02 Відповісти
Боїться і озброюється,озброюється і боїться..Корисні ідіоти..
показати весь коментар
13.09.2025 21:02 Відповісти
...якщо Європа діятиме правильно, ми зможемо їх наздогнати доволі швидко
показати весь коментар
13.09.2025 21:19 Відповісти
Не проте, зараз думаєте, ой не про те...
показати весь коментар
13.09.2025 21:07 Відповісти
Країна з 1,2% світового ВВП не може конкурувати з рештою світу ні в чому. Це голодранці для яких єдиний спосіб заробітку смоктати вуглеводні з дірок в землі. Все більш менш пристойне в ********** створено чужим розумом і чужими руками. Єдине що поки що їх рятує від негайного розгрому це ЯО.
показати весь коментар
13.09.2025 21:07 Відповісти
показати весь коментар
13.09.2025 21:08 Відповісти
Кацапи почнуть ядерною бімбою розмахувати а Заходу це потрібно - живуть багато - ніяк не можуть в"їхати шо світ помінявся - піднялись нові гравці
показати весь коментар
13.09.2025 21:11 Відповісти
Мабуть піздно. Україна без заходу Раші дупля вставляє
показати весь коментар
13.09.2025 21:14 Відповісти
Особливо Балтійські тигри переможуть.
показати весь коментар
13.09.2025 21:38 Відповісти
це як показувати язика за спиною старшого брата
показати весь коментар
13.09.2025 21:44 Відповісти
 
 