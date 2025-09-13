РФ боїться повноцінної гонки озброєнь із Заходом, бо знає, що програє, - розвідка Естонії

Перспектива повноцінної гонки озброєння із Заходом викликає в Росії занепокоєння, адже її військовий потенціал вже досяг свого максимуму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив керівник служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін під час Ялтинської Європейської Стратегії.

"Російський військовий потенціал вже досяг свого максимуму, а подальше збільшення військового виробництва буде для них дуже непростим завданням. Саме тому, якщо Європа діятиме правильно, ми зможемо їх наздогнати доволі швидко", - сказав він.

З словами Розіна, перспектива повноцінної гонки озброєння із Заходом "викликає в Росії занепокоєння, адже вони чудово знають, що програють у ній".

"Саме тому вони (росіяни) розвивають інформаційні операції, розповідають про Європу, яка нібито розпалює війну, намагаються вплинути на європейців, щоб вони виступали проти переозброєння...

Саме тому нам буде непросто зберегти існуючи підтримку програм переозброєння", - додав керівник зовнішньої розвідки Естонії.

