На фронте произошло 158 боевыхстолкновений, 39 из них на Покровском направлении и 30 - на Новопавловском, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 158 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 22:00 13 сентября, передает Цензор.НЕТ.

Удары по территории Украины

Противник нанес 63 авиационных удара, сбросил 106 КАБ, привлек для поражения 1950 дронов-камикадзе и совершил 3570 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три атаки российских захватчиков. Сегодня противник нанес восемь авиационных ударов, сбросил 20 управляемых авиационных бомб, совершил 167 обстрелов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении произошло 11 боестолкновений в районах Волчанска, Амбарного, Фиголовки и в направлении Хатнего, Одрадного. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Купянском направлении противник совершил восемь атак на позиции наших войск. Бои шли в районе Мирного и в направлении Купянска и Петропавловки. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

Обстановка на востоке

На Лиманском направлении российские войска 13 раз штурмовали позиции украинских защитников в районе населенных пунктов Шандриголово, Колодязи, Грековка, Заречное и в сторону Ставков. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Северском направлении украинские воины сегодня уже отразили 14 из 17 попыток наступления на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григорьевки и в направлении населенных пунктов Ямполь, Дроновка.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили две вражеские атаки в районе Белой Горы и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 10 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Катериновка, Полтавка, Русин Яр и в сторону Плещеевки и Софиевки.

На Покровском направлении враг совершил 39 попыток потеснить наши подразделения. Активность - в районах населенных пунктов Владимировка, Родинское, Николаевка, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное, Новониколаевка, Новоподгороднее, Молодецкое и в сторону Новопавловки и Филии. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 86 и ранили 55 оккупантов, уничтожили 19 БпЛА и повредили автомобиль и девять укрытий личного состава врага.

Обстановка на юге

На Новопавловском направлении враг 30 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Александроград, Терновое, Воскресенка, Малиевка, Ольговское и в направлении Ивановки, Новоивановки и Полтавки. Бои продолжаются в трех локациях.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиационный удар по Зализничному.

На Приднепровском направлении враг провел три бесполезные атаки на позиции наших защитников, одновременно нанес авиаудары в районах населенных пунктов Казацкое и Ингулец.

По данным Генштаба, на других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.