Взрыв произошел на железнодорожных путях в Орловской области РФ: погибли двое росгвардейцев, задерживаются поезда

Вследствие взрыва на железнодорожных путях в Орловской области РФ погибли двое сотрудников Росгвардии, еще один находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает губернатор Орловской области Андрей Кличков, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщил Кличков, в Орловской области во время проверки железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. По словам российского чиновника, при подрыве одного из них два человека погибли, один человек ранен.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил, что при детонации взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области погибли двое сотрудников Росгвардии, еще один находится в тяжелом состоянии.

Телеграм-канал ASTRA сообщил, что вследствие подрыва пути задерживаются не менее 10 пассажирских поездов.

