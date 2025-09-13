РУС
Взрыв произошел на железнодорожных путях в Орловской области РФ: погибли двое росгвардейцев, задерживаются поезда

Вследствие взрыва на железнодорожных путях в Орловской области РФ погибли двое сотрудников Росгвардии, еще один находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает губернатор Орловской области Андрей Кличков, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщил Кличков, в Орловской области во время проверки железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. По словам российского чиновника, при подрыве одного из них два человека погибли, один человек ранен.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил, что при детонации взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области погибли двое сотрудников Росгвардии, еще один находится в тяжелом состоянии.

Телеграм-канал ASTRA сообщил, что вследствие подрыва пути задерживаются не менее 10 пассажирских поездов.

Смотрите также: Воронежскую область атаковали дроны: под ударом железнодорожная станция Лиски. ВИДЕО

железная дорога (1429) россия (97178)
+8
Самі ж і мінували, але щось пішло не так. Інакше що робили ті придурки на коліях?
показать весь комментарий
13.09.2025 23:02 Ответить
+8
Рукожопі россапери .
показать весь комментарий
13.09.2025 23:07 Ответить
+6
Почастіше і побільше відправлялось кацапні на той світ ,
як обіцяв ім кремлівський *****@док в ,, рай"
показать весь комментарий
13.09.2025 23:11 Ответить
Мабуть костилі вибивали? - так їм і треба
показать весь комментарий
13.09.2025 22:51 Ответить
Самі ж і мінували, але щось пішло не так. Інакше що робили ті придурки на коліях?
показать весь комментарий
13.09.2025 23:02 Ответить
Та то со Второй Мировой осталась мина...
показать весь комментарий
13.09.2025 23:04 Ответить
Рукожопі россапери .
показать весь комментарий
13.09.2025 23:07 Ответить
Орловські орли !!))
показать весь комментарий
13.09.2025 23:11 Ответить
А в Курській області тоді хто?
показать весь комментарий
13.09.2025 23:43 Ответить
Ясна річ-Курські солов'ї,то зовсім інші птахи !!))
показать весь комментарий
13.09.2025 23:45 Ответить
Почастіше і побільше відправлялось кацапні на той світ ,
як обіцяв ім кремлівський *****@док в ,, рай"
показать весь комментарий
13.09.2025 23:11 Ответить
Виявили вибухівку і вирішили прямо на колії її і підірвати?! МоЦно, по кацапски
показать весь комментарий
13.09.2025 23:40 Ответить
Що ти розумієш у піротехниці !!))
показать весь комментарий
13.09.2025 23:47 Ответить
Аполітічно рассуждаєтє !!
Там спочатку хресний ход хороводили
показать весь комментарий
14.09.2025 00:01 Ответить
Редактори, виправте помилки!!!
У третьому абзаці ви кацапів людьми назвали.
Це - неприйнятно!
показать весь комментарий
13.09.2025 23:41 Ответить
"двоє людей загинули, одна людина поранена" - брехня, люди не постраждали.
показать весь комментарий
13.09.2025 23:44 Ответить
Построждали орли,тількі не ті,що літають,а ті що лайно ковтають !!))
показать весь комментарий
13.09.2025 23:48 Ответить
ПОГИБЛИ?!!! Серьёзно?!!! А может всё таки СДОХЛИ КАК РАШИСТСКИМ ТВАРЯМ и положено?!
показать весь комментарий
14.09.2025 00:38 Ответить
 
 