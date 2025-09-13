Вибух стався на залізничних коліях в Орловській області РФ: загинули двоє росгвардійців, затримуються поїзди
Внаслідок вибуху на залізничних коліях в Орловській області РФ загинули двоє співробітників Росгвардії, ще один перебуває у важкому стані.
Про це повідомляє губернатор Орловської області Андрій Кличков, інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомив Кличков, в Орловській області під час перевірки залізничних колій були виявлені вибухові пристрої. За словами російського посадовця, під час підриву одного з них двоє людей загинули, одна людина поранена.
Т.в.о. губернатора Курської області Олександр Хінштейн уточнив, що під час детонації вибухового пристрою на залізничних коліях в Орловській області загинули двоє співробітників Росгвардії, ще один перебуває у важкому стані.
Телеграм-канал ASTRA повідомив, що внаслідок підриву колії було затримано щонайменше 10 пасажирських поїздів.
як обіцяв ім кремлівський *****@док в ,, рай"
Там спочатку хресний ход хороводили
У третьому абзаці ви кацапів людьми назвали.
Це - неприйнятно!