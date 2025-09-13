УКР
Новини
1 313 14

Вибух стався на залізничних коліях в Орловській області РФ: загинули двоє росгвардійців, затримуються поїзди

залізниця

Внаслідок вибуху на залізничних коліях в Орловській області РФ загинули двоє співробітників Росгвардії, ще один перебуває у важкому стані.

Про це повідомляє губернатор Орловської області Андрій Кличков, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомив Кличков, в Орловській області під час перевірки залізничних колій були виявлені вибухові пристрої. За словами російського посадовця, під час підриву одного з них двоє людей загинули, одна людина поранена.

Т.в.о. губернатора Курської області Олександр Хінштейн уточнив, що під час детонації вибухового пристрою на залізничних коліях в Орловській області загинули двоє співробітників Росгвардії, ще один перебуває у важкому стані.

Телеграм-канал ASTRA повідомив, що внаслідок підриву колії було затримано щонайменше 10 пасажирських поїздів.

Дивіться також: Воронезьку область атакували дрони: під ударом залізнична станція Лиски. ВIДЕО

Автор: 

залізниця (1577) росія (67704)
Топ коментарі
+6
Самі ж і мінували, але щось пішло не так. Інакше що робили ті придурки на коліях?
показати весь коментар
13.09.2025 23:02 Відповісти
+6
Рукожопі россапери .
показати весь коментар
13.09.2025 23:07 Відповісти
+5
Почастіше і побільше відправлялось кацапні на той світ ,
як обіцяв ім кремлівський *****@док в ,, рай"
показати весь коментар
13.09.2025 23:11 Відповісти
Мабуть костилі вибивали? - так їм і треба
показати весь коментар
13.09.2025 22:51 Відповісти
Та то со Второй Мировой осталась мина...
показати весь коментар
13.09.2025 23:04 Відповісти
Орловські орли !!))
показати весь коментар
13.09.2025 23:11 Відповісти
А в Курській області тоді хто?
показати весь коментар
13.09.2025 23:43 Відповісти
Ясна річ-Курські солов'ї,то зовсім інші птахи !!))
показати весь коментар
13.09.2025 23:45 Відповісти
Виявили вибухівку і вирішили прямо на колії її і підірвати?! МоЦно, по кацапски
показати весь коментар
13.09.2025 23:40 Відповісти
Що ти розумієш у піротехниці !!))
показати весь коментар
13.09.2025 23:47 Відповісти
Аполітічно рассуждаєтє !!
Там спочатку хресний ход хороводили
показати весь коментар
14.09.2025 00:01 Відповісти
Редактори, виправте помилки!!!
У третьому абзаці ви кацапів людьми назвали.
Це - неприйнятно!
показати весь коментар
13.09.2025 23:41 Відповісти
"двоє людей загинули, одна людина поранена" - брехня, люди не постраждали.
показати весь коментар
13.09.2025 23:44 Відповісти
Построждали орли,тількі не ті,що літають,а ті що лайно ковтають !!))
показати весь коментар
13.09.2025 23:48 Відповісти
 
 