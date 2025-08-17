УКР
Воронезьку область атакували дрони: під ударом залізнична станція Лиски. ВIДЕО

У ніч проти 17 серпня у Воронезькій області пролунали вибухи. Безпілотники атакували залізницю

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ та губернатора Воронезької області Олександра Гусєва.

В одному з муніципалітетів Воронезької області внаслідок атаки безпілотника поранення отримав монтажник колії залізничної станції. Він госпіталізований до районної лікарні.

Внаслідок падіння уламків дрона пошкоджено ЛЕП на залізничній станції, був затриманий рух декількох поїздів. Згодом він був поновлений.

За словами місцевих, дрони атакували залізничну станцію "Лиски". У тому ж районі загорівся магазин і речовий ринок. Ще в одному муніципалітеті загорілась газова труба.

Приласкали?
показати весь коментар
17.08.2025 07:36 Відповісти
160км від кордону, Вільха роз'їбала би той залізничний вузол на раз, два. Але де вона? Пройобана 5-6 дефективними менеджерами Зеленського.
показати весь коментар
17.08.2025 07:37 Відповісти
так є Атакамс
показати весь коментар
17.08.2025 07:43 Відповісти
На який є заборона.
показати весь коментар
17.08.2025 08:18 Відповісти
Воронеж , шо там пепео ?
показати весь коментар
17.08.2025 07:41 Відповісти
певео на дачі у путлера.
Не тривожте, будьте ласкаві.
Бо знову "чумодад" прийдеться замінювати.
показати весь коментар
17.08.2025 07:50 Відповісти
так він його минує кожен день
показати весь коментар
17.08.2025 07:52 Відповісти
То або добрі дрони або голуби миру.
показати весь коментар
17.08.2025 07:53 Відповісти
Палати та вибухати має вся Моськовія,від Кенігсберга до Анадиря !!))
показати весь коментар
17.08.2025 07:58 Відповісти
 
 