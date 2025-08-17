1 166 9
Воронезьку область атакували дрони: під ударом залізнична станція Лиски. ВIДЕО
У ніч проти 17 серпня у Воронезькій області пролунали вибухи. Безпілотники атакували залізницю
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ та губернатора Воронезької області Олександра Гусєва.
В одному з муніципалітетів Воронезької області внаслідок атаки безпілотника поранення отримав монтажник колії залізничної станції. Він госпіталізований до районної лікарні.
Внаслідок падіння уламків дрона пошкоджено ЛЕП на залізничній станції, був затриманий рух декількох поїздів. Згодом він був поновлений.
За словами місцевих, дрони атакували залізничну станцію "Лиски". У тому ж районі загорівся магазин і речовий ринок. Ще в одному муніципалітеті загорілась газова труба.
Не тривожте, будьте ласкаві.
Бо знову "чумодад" прийдеться замінювати.