Воронежскую область атаковали дроны: под ударом железнодорожная станция Лиски. ВИДЕО

В ночь на 17 августа в Воронежской области прогремели взрывы. Беспилотники атаковали железную дорогу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ и губернатора Воронежской области Александра Гусева.

В одном из муниципалитетов Воронежской области в результате атаки беспилотника ранения получил монтажник пути железнодорожной станции. Он госпитализирован в районную больницу.

В результате падения обломков дрона повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, было задержано движение нескольких поездов. Впоследствии оно было возобновлено.

По словам местных, дроны атаковали железнодорожную станцию "Лиски". В том же районе загорелся магазин и вещевой рынок. Еще в одном муниципалитете загорелась газовая труба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Генштабе подтвердили поражение Сызранского НПЗ и пункта управления на ВОТ Донецкой области

беспилотник (4105) железная дорога (1426) Удары по РФ (475)
+14
160км від кордону, Вільха роз'їбала би той залізничний вузол на раз, два. Але де вона? Пройобана 5-6 дефективними менеджерами Зеленського.
17.08.2025 07:37 Ответить
17.08.2025 07:37 Ответить
+3
Палати та вибухати має вся Моськовія,від Кенігсберга до Анадиря !!))
17.08.2025 07:58 Ответить
17.08.2025 07:58 Ответить
+2
То або добрі дрони або голуби миру.
17.08.2025 07:53 Ответить
17.08.2025 07:53 Ответить
Приласкали?
17.08.2025 07:36 Ответить
17.08.2025 07:36 Ответить
160км від кордону, Вільха роз'їбала би той залізничний вузол на раз, два. Але де вона? Пройобана 5-6 дефективними менеджерами Зеленського.
17.08.2025 07:37 Ответить
17.08.2025 07:37 Ответить
так є Атакамс
17.08.2025 07:43 Ответить
17.08.2025 07:43 Ответить
На який є заборона.
17.08.2025 08:18 Ответить
17.08.2025 08:18 Ответить
ЗЄ-гром...

.
17.08.2025 08:20 Ответить
17.08.2025 08:20 Ответить
Балаболістична ракета "Хріпун"
17.08.2025 08:39 Ответить
17.08.2025 08:39 Ответить
Воронеж , шо там пепео ?
17.08.2025 07:41 Ответить
17.08.2025 07:41 Ответить
певео на дачі у путлера.
Не тривожте, будьте ласкаві.
Бо знову "чумодад" прийдеться замінювати.
17.08.2025 07:50 Ответить
17.08.2025 07:50 Ответить
так він його минує кожен день
17.08.2025 07:52 Ответить
17.08.2025 07:52 Ответить
То або добрі дрони або голуби миру.
17.08.2025 07:53 Ответить
17.08.2025 07:53 Ответить
Палати та вибухати має вся Моськовія,від Кенігсберга до Анадиря !!))
17.08.2025 07:58 Ответить
17.08.2025 07:58 Ответить
 
 