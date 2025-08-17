Воронежскую область атаковали дроны: под ударом железнодорожная станция Лиски. ВИДЕО

В ночь на 17 августа в Воронежской области прогремели взрывы. Беспилотники атаковали железную дорогу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ и губернатора Воронежской области Александра Гусева.

В одном из муниципалитетов Воронежской области в результате атаки беспилотника ранения получил монтажник пути железнодорожной станции. Он госпитализирован в районную больницу.

В результате падения обломков дрона повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, было задержано движение нескольких поездов. Впоследствии оно было возобновлено.

По словам местных, дроны атаковали железнодорожную станцию "Лиски". В том же районе загорелся магазин и вещевой рынок. Еще в одном муниципалитете загорелась газовая труба.

