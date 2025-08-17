2 042 11
Воронежскую область атаковали дроны: под ударом железнодорожная станция Лиски. ВИДЕО
В ночь на 17 августа в Воронежской области прогремели взрывы. Беспилотники атаковали железную дорогу
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ и губернатора Воронежской области Александра Гусева.
В одном из муниципалитетов Воронежской области в результате атаки беспилотника ранения получил монтажник пути железнодорожной станции. Он госпитализирован в районную больницу.
В результате падения обломков дрона повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, было задержано движение нескольких поездов. Впоследствии оно было возобновлено.
По словам местных, дроны атаковали железнодорожную станцию "Лиски". В том же районе загорелся магазин и вещевой рынок. Еще в одном муниципалитете загорелась газовая труба.
