Украине понадобится не менее $120 млрд на следующий год, если война продолжится, - Шмыгаль
Украине понадобится не менее $120 млрд на следующий год, если развязанная Россией война продолжится, чтобы удерживать фронт и минимизировать количество потерянных жизней защитников.
Такую оценку озвучил министр обороны Украины Денис Шмыгаль на ежегодной конференции YES, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Если война прекратится, нам понадобится не намного меньшая сумма, чтобы просто поддерживать нашу армию в хорошей форме в случае вторичной агрессии с российской стороны... Экономика войны демонстрирует, что если мы тратим меньше денег, чем Россия, тогда мы начинаем платить нашими территориями и, самое главное, нашими жизнями. Поэтому нам нужно привлечь все необходимые источники, все необходимые деньги", - сказал глава оборонного ведомства.
Министр обороны признал, что после трех с половиной лет многие налогоплательщики истощены, тратя такую огромную сумму денег, поэтому он высказался в поддержку идеи использования замороженных российских активов до того момента, когда Россия не компенсирует все расходы, которые Украина и все страны потратили в течение этого военного времени.
Шмыгаль считает, что такое решение может быть найдено даже без прямой конфискации, потому что понятна юридическая сложность этой процедуры.
- значно більша - на пенсії і соціалку - де бабло брати ?
.....
Ой прости мене Марахвон, що ж я таке кажу...🤫 міндіч Герой України,! обожаймо його!! 💪💪💪💪🙄
докралися домародерилися зЄльоні вблдки -
а тепер нехай скажуть, хто з ціх двох на фото виглядає як герой , а хто з "зіщуленими "плечиками з перекошеною в бік окурка неамераканською либою виглядає як актив героя? Здогадуюсь - лівою рукою та поданими вперед плечима воно рятувало полу піджака щоб зовсім не вигдлядати розхристаним перяд тримачем себе як актив - он й ручку знизу дав затиснути клешнею хйла ( кажуть в психології дипломатичних жестів саме таке !!!рукопотискння виказує НАЙБІЛЬШУ шану рукопотисненому)
так-то з них дасть зЄрамкодерату мародерату бабло , чи озброеня? Оце шмигальча, которго Козир перекладає з ліжка на ліжко, скаже?
Бельгія не буде конфісковувати доходи із заморожених активів Росії і передавати їх на допомогу Україні. Про це заявив глава МЗС Бельгії 05.09.2025
Шмигаль хоче більшу частину суми, яку нам і так ніхто не дає, на ОДИН РІК. При цьому рівень тіньової економіки, яку кришує Зеленський, складає за оцінками МВФ близько 30% ВВП.
Бо інакше кінець Україні….
==========
120млрд. х 30% = 40 млрд. баксов. Потрібно просто прибрати зелених покидьків від грошей, бо вони крадуть 70% усіх грошей.
Банда Зеленського під час війни проти москальських окупантів ще стільки не крала.
Буде рекорд.