Украине понадобится не менее $120 млрд на следующий год, если война продолжится, - Шмыгаль

Украине понадобится не менее $120 млрд на следующий год, если развязанная Россией война продолжится, чтобы удерживать фронт и минимизировать количество потерянных жизней защитников.

Такую оценку озвучил министр обороны Украины Денис Шмыгаль на ежегодной конференции YES, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Если война прекратится, нам понадобится не намного меньшая сумма, чтобы просто поддерживать нашу армию в хорошей форме в случае вторичной агрессии с российской стороны... Экономика войны демонстрирует, что если мы тратим меньше денег, чем Россия, тогда мы начинаем платить нашими территориями и, самое главное, нашими жизнями. Поэтому нам нужно привлечь все необходимые источники, все необходимые деньги", - сказал глава оборонного ведомства.

Министр обороны признал, что после трех с половиной лет многие налогоплательщики истощены, тратя такую огромную сумму денег, поэтому он высказался в поддержку идеи использования замороженных российских активов до того момента, когда Россия не компенсирует все расходы, которые Украина и все страны потратили в течение этого военного времени.

Шмыгаль считает, что такое решение может быть найдено даже без прямой конфискации, потому что понятна юридическая сложность этой процедуры.

