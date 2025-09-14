РУС
Новости Оборонные расходы Украины
2 169 29

Украине понадобится не менее $120 млрд на следующий год, если война продолжится, - Шмыгаль

министр обороны Шмыгаль

Украине понадобится не менее $120 млрд на следующий год, если развязанная Россией война продолжится, чтобы удерживать фронт и минимизировать количество потерянных жизней защитников.

Такую оценку озвучил министр обороны Украины Денис Шмыгаль на ежегодной конференции YES, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Если война прекратится, нам понадобится не намного меньшая сумма, чтобы просто поддерживать нашу армию в хорошей форме в случае вторичной агрессии с российской стороны... Экономика войны демонстрирует, что если мы тратим меньше денег, чем Россия, тогда мы начинаем платить нашими территориями и, самое главное, нашими жизнями. Поэтому нам нужно привлечь все необходимые источники, все необходимые деньги", - сказал глава оборонного ведомства.

Смотрите также: Расходы госбюджета выросли до 2,2 триллиона с начала года, более 60% идет на оборону, - Минфин. ИНФОГРАФИКА

Министр обороны признал, что после трех с половиной лет многие налогоплательщики истощены, тратя такую огромную сумму денег, поэтому он высказался в поддержку идеи использования замороженных российских активов до того момента, когда Россия не компенсирует все расходы, которые Украина и все страны потратили в течение этого военного времени.

Шмыгаль считает, что такое решение может быть найдено даже без прямой конфискации, потому что понятна юридическая сложность этой процедуры.

Читайте также: В бюджетном комитете Рады "не знают" о планах правительства увеличить расходы на армию на 300 миллиардов

Автор: 

оборона (5276) расходы (148) Шмыгаль Денис (2851)
Топ комментарии
+23
Хоботи попідрізати зеленим кровосісям - і все знайдеться.
14.09.2025 01:05 Ответить
+12
якщо кончені слуги урода будуть красти гроши на фортифікаціях то їм не вистачить і 220 млрд.
14.09.2025 01:23 Ответить
+10
А дупа не трісне? Скільки з них буде вкрадено і вже вкрали з 2022 року?
14.09.2025 01:13 Ответить
Хоботи попідрізати зеленим кровосісям - і все знайдеться.
14.09.2025 01:05 Ответить
Якщо війна припиниться, нам знадобиться не набагато менша сума, Джерело: https://censor.net/ua/n3573972
- значно більша - на пенсії і соціалку - де бабло брати ?
14.09.2025 01:08 Ответить
А якщо не шмигати і не тирити???

Ой прости мене Марахвон, що ж я таке кажу...🤫 міндіч Герой України,! обожаймо його!! 💪💪💪💪🙄
14.09.2025 01:08 Ответить
Але він справді герой України - бо тільки за сПРавжнього героя всю лють народну міг взяти кращий менеджер вовки Козир Андрійович Єрмак . Своїм мародерствуванням з вовкою вони збирали йому бабло на ФЛАМІНГИ та вабще на усі дрони, котрими захоплюється Келлог .СЛАВА МІНДІЧУ - амінь?
14.09.2025 04:21 Ответить
"Якщо війна припиниться, нам знадобиться не набагато менша сума Джерело: https://censor.net/ua/n3573972 Іншими словами - на питання: Чи не пробували ви красти менше?, завжди відповідали: А смисл?
14.09.2025 01:11 Ответить
А дупа не трісне? Скільки з них буде вкрадено і вже вкрали з 2022 року?
14.09.2025 01:13 Ответить
якщо кончені слуги урода будуть красти гроши на фортифікаціях то їм не вистачить і 220 млрд.
14.09.2025 01:23 Ответить

докралися домародерилися зЄльоні вблдки -

а тепер нехай скажуть, хто з ціх двох на фото виглядає як герой , а хто з "зіщуленими "плечиками з перекошеною в бік окурка неамераканською либою виглядає як актив героя? Здогадуюсь - лівою рукою та поданими вперед плечима воно рятувало полу піджака щоб зовсім не вигдлядати розхристаним перяд тримачем себе як актив - он й ручку знизу дав затиснути клешнею хйла ( кажуть в психології дипломатичних жестів саме таке !!!рукопотискння виказує НАЙБІЛЬШУ шану рукопотисненому)

так-то з них дасть зЄрамкодерату мародерату бабло , чи озброеня? Оце шмигальча, которго Козир перекладає з ліжка на ліжко, скаже?
14.09.2025 01:28 Ответить
Не шану, а відсутність приховування й довіру. Про шану рух, жест, каже.
14.09.2025 08:28 Ответить
у зельоних гнид апетити ростуть щогодини
14.09.2025 01:45 Ответить
Станом на кінець березня 2025 року в бельгійському Euroclear зберігалося заморожених російських активів на суму €195 млрд.
Бельгія не буде конфісковувати доходи із заморожених активів Росії і передавати їх на допомогу Україні. Про це заявив глава МЗС Бельгії 05.09.2025
Шмигаль хоче більшу частину суми, яку нам і так ніхто не дає, на ОДИН РІК. При цьому рівень тіньової економіки, яку кришує Зеленський, складає за оцінками МВФ близько 30% ВВП.
14.09.2025 02:21 Ответить
Та вам мародерам 120 млрд то є ніц, через пару трійку місяців розкатаєте губу в два рази більше і якби дали і те б зникло, більше не має дурних, даватимуть по крихті щоб не сконали і то не довго.Нажаль, що заслужили те і маємо.
14.09.2025 02:27 Ответить
дві третини зелена мерзота вкраде
показать весь комментарий
Питання в тому коли вони вже відмовляться від своїх статків і зарплат за ради перемоги
14.09.2025 11:19 Ответить
Україні потрібно позбутися цих підарастів!!!!
Бо інакше кінець Україні….
14.09.2025 04:42 Ответить
Кііівафлятині, яким "не на часі", а поголів'я 2,7 міліВОНІв це треба пояснювати-у макітри віниками забивати, а Україна шосьтама про "столицю" тільки бздить й НЕ критикує вихвальок!
14.09.2025 08:30 Ответить
О! Уже й Шмигаль заспiвав спiванок, про нада сотнi млрд доларiв. А вавi Що, вже не треба?
14.09.2025 06:15 Ответить
Якщо європка вирішила не допомагати нормально нам, то все вірно - вимагайте більше бабла
14.09.2025 06:43 Ответить
Війна продовжиться звісно, бо ЗЕлені покидьки вже рахують скільки вкрасти
14.09.2025 07:33 Ответить
Питання треба ставити інакше. Скільки з тих 60% доходить до ЗСУ? Зелєнскій та його призначенці з відомої етнічної меншини створили "розенблатери" на дронах та "міндівниці" на ракетах."Паляниця" і "Фламінго" наповнюють кишені корумпованих зрадників і кладовища в містах і селах.
14.09.2025 07:46 Ответить
А если ж вона дінеться ?
14.09.2025 09:33 Ответить
Сокращай держслужбу,оставшихся переводи на минималку,наведи порядок в тендерах, будет тебе не 120 а 300.
14.09.2025 09:36 Ответить
Що означає "якщо війна не припиниться"?Сама по собі?Раз і все?Може нам гроші потрібні для Перемоги?До яких звершень веде країну і військо цей міністр?❤️🇺🇦❤️
14.09.2025 09:41 Ответить
1Украине понадобится не менее $120 млрд на следующий год, если война продолжится, - Шмыгаль Источник: https://censor.net/ru/n3573972
120млрд. х 30% = 40 млрд. баксов. Потрібно просто прибрати зелених покидьків від грошей, бо вони крадуть 70% усіх грошей.
14.09.2025 09:55 Ответить
Тож нам потрібно залучити всі необхідні джерела, всі необхідні гроші", - війну "зелені грабіжники" будуть вести до останнього долара
14.09.2025 10:17 Ответить
Знову під загрозою травневі шашлики та висадка мільярда дерев!
14.09.2025 11:12 Ответить
120 мільярдів доларів США.
Банда Зеленського під час війни проти москальських окупантів ще стільки не крала.
Буде рекорд.
14.09.2025 12:11 Ответить
З якого це хера? Весь довоєнний бюджет України у значно жирніші роки ніж зараз, які вже ніколи не повернуться - 40 млрд.
14.09.2025 12:51 Ответить
Уявляєте, якою багатою буде Україна при владі з Порошенко, коли він поверне все накрадене зеленою бандою!!!!!
14.09.2025 14:11 Ответить
 
 