1 901 26

Україні знадобиться щонайменше $120 млрд на наступний рік, якщо війна продовжиться, - Шмигаль

міністр оборони Шмигаль

Україні знадобиться щонайменше $120 млрд на наступний рік, якщо розв’язана Росією війна продовжиться, щоб утримувати фронт та мінімізувати кількість втрачених життів захисників.

Таку оцінку озвучив міністр оборони України Денис Шмигаль на щорічній конференції YES, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо війна припиниться, нам знадобиться не набагато менша сума, щоб просто підтримувати нашу армію в хорошій формі у разі вторинної агресії з російського боку... Економіка війни демонструє, що якщо ми витрачаємо менше грошей, ніж Росія, тоді ми починаємо платити нашими територіями і, найголовніше, нашими життями. Тож нам потрібно залучити всі необхідні джерела, всі необхідні гроші", - сказав очільник оборонного відомства.

Міністр оборони визнав, що після трьох з половиною років багато платників податків виснажені, витрачаючи таку величезну суму грошей, тому він висловився у підтримку ідеї використання заморожених російських активів до того моменту, коли Росія не компенсує всі витрати, які Україна та всі країни витратили впродовж цього воєнного часу.

Шмигаль вважає, що таке рішення може бути знайденим навіть без прямої конфіскації, бо зрозуміла юридична складність цієї процедури.

+21
Хоботи попідрізати зеленим кровосісям - і все знайдеться.
14.09.2025 01:05 Відповісти
+10
якщо кончені слуги урода будуть красти гроши на фортифікаціях то їм не вистачить і 220 млрд.
14.09.2025 01:23 Відповісти
+9
А дупа не трісне? Скільки з них буде вкрадено і вже вкрали з 2022 року?
14.09.2025 01:13 Відповісти
Хоботи попідрізати зеленим кровосісям - і все знайдеться.
14.09.2025 01:05 Відповісти
- значно більша - на пенсії і соціалку - де бабло брати ?
14.09.2025 01:08 Відповісти
А якщо не шмигати і не тирити???

.....
Ой прости мене Марахвон, що ж я таке кажу...🤫 міндіч Герой України,! обожаймо його!! 💪💪💪💪🙄
14.09.2025 01:08 Відповісти
Але він справді герой України - бо тільки за сПРавжнього героя всю лють народну міг взяти кращий менеджер вовки Козир Андрійович Єрмак . Своїм мародерствуванням з вовкою вони збирали йому бабло на ФЛАМІНГИ та вабще на усі дрони, котрими захоплюється Келлог .СЛАВА МІНДІЧУ - амінь?
14.09.2025 04:21 Відповісти
14.09.2025 01:11 Відповісти
А дупа не трісне? Скільки з них буде вкрадено і вже вкрали з 2022 року?
14.09.2025 01:13 Відповісти
якщо кончені слуги урода будуть красти гроши на фортифікаціях то їм не вистачить і 220 млрд.
14.09.2025 01:23 Відповісти

докралися домародерилися зЄльоні вблдки -

а тепер нехай скажуть, хто з ціх двох на фото виглядає як герой , а хто з "зіщуленими "плечиками з перекошеною в бік окурка неамераканською либою виглядає як актив героя? Здогадуюсь - лівою рукою та поданими вперед плечима воно рятувало полу піджака щоб зовсім не вигдлядати розхристаним перяд тримачем себе як актив - он й ручку знизу дав затиснути клешнею хйла ( кажуть в психології дипломатичних жестів саме таке !!!рукопотискння виказує НАЙБІЛЬШУ шану рукопотисненому)

так-то з них дасть зЄрамкодерату мародерату бабло , чи озброеня? Оце шмигальча, которго Козир перекладає з ліжка на ліжко, скаже?
14.09.2025 01:28 Відповісти
Не шану, а відсутність приховування й довіру. Про шану рух, жест, каже.
14.09.2025 08:28 Відповісти
у зельоних гнид апетити ростуть щогодини
14.09.2025 01:45 Відповісти
Станом на кінець березня 2025 року в бельгійському Euroclear зберігалося заморожених російських активів на суму €195 млрд.
Бельгія не буде конфісковувати доходи із заморожених активів Росії і передавати їх на допомогу Україні. Про це заявив глава МЗС Бельгії 05.09.2025
Шмигаль хоче більшу частину суми, яку нам і так ніхто не дає, на ОДИН РІК. При цьому рівень тіньової економіки, яку кришує Зеленський, складає за оцінками МВФ близько 30% ВВП.
14.09.2025 02:21 Відповісти
Та вам мародерам 120 млрд то є ніц, через пару трійку місяців розкатаєте губу в два рази більше і якби дали і те б зникло, більше не має дурних, даватимуть по крихті щоб не сконали і то не довго.Нажаль, що заслужили те і маємо.
14.09.2025 02:27 Відповісти
дві третини зелена мерзота вкраде
14.09.2025 04:37 Відповісти
Питання в тому коли вони вже відмовляться від своїх статків і зарплат за ради перемоги
14.09.2025 11:19 Відповісти
Україні потрібно позбутися цих підарастів!!!!
Бо інакше кінець Україні….
14.09.2025 04:42 Відповісти
Кііівафлятині, яким "не на часі", а поголів'я 2,7 міліВОНІв це треба пояснювати-у макітри віниками забивати, а Україна шосьтама про "столицю" тільки бздить й НЕ критикує вихвальок!
14.09.2025 08:30 Відповісти
О! Уже й Шмигаль заспiвав спiванок, про нада сотнi млрд доларiв. А вавi Що, вже не треба?
14.09.2025 06:15 Відповісти
Якщо європка вирішила не допомагати нормально нам, то все вірно - вимагайте більше бабла
14.09.2025 06:43 Відповісти
Війна продовжиться звісно, бо ЗЕлені покидьки вже рахують скільки вкрасти
14.09.2025 07:33 Відповісти
Питання треба ставити інакше. Скільки з тих 60% доходить до ЗСУ? Зелєнскій та його призначенці з відомої етнічної меншини створили "розенблатери" на дронах та "міндівниці" на ракетах."Паляниця" і "Фламінго" наповнюють кишені корумпованих зрадників і кладовища в містах і селах.
14.09.2025 07:46 Відповісти
А если ж вона дінеться ?
14.09.2025 09:33 Відповісти
Сокращай держслужбу,оставшихся переводи на минималку,наведи порядок в тендерах, будет тебе не 120 а 300.
14.09.2025 09:36 Відповісти
Що означає "якщо війна не припиниться"?Сама по собі?Раз і все?Може нам гроші потрібні для Перемоги?До яких звершень веде країну і військо цей міністр?❤️🇺🇦❤️
14.09.2025 09:41 Відповісти
==========
120млрд. х 30% = 40 млрд. баксов. Потрібно просто прибрати зелених покидьків від грошей, бо вони крадуть 70% усіх грошей.
14.09.2025 09:55 Відповісти
Тож нам потрібно залучити всі необхідні джерела, всі необхідні гроші", - війну "зелені грабіжники" будуть вести до останнього долара
14.09.2025 10:17 Відповісти
Знову під загрозою травневі шашлики та висадка мільярда дерев!
14.09.2025 11:12 Відповісти
 
 