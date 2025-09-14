Україні знадобиться щонайменше $120 млрд на наступний рік, якщо війна продовжиться, - Шмигаль
Україні знадобиться щонайменше $120 млрд на наступний рік, якщо розв’язана Росією війна продовжиться, щоб утримувати фронт та мінімізувати кількість втрачених життів захисників.
Таку оцінку озвучив міністр оборони України Денис Шмигаль на щорічній конференції YES, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо війна припиниться, нам знадобиться не набагато менша сума, щоб просто підтримувати нашу армію в хорошій формі у разі вторинної агресії з російського боку... Економіка війни демонструє, що якщо ми витрачаємо менше грошей, ніж Росія, тоді ми починаємо платити нашими територіями і, найголовніше, нашими життями. Тож нам потрібно залучити всі необхідні джерела, всі необхідні гроші", - сказав очільник оборонного відомства.
Міністр оборони визнав, що після трьох з половиною років багато платників податків виснажені, витрачаючи таку величезну суму грошей, тому він висловився у підтримку ідеї використання заморожених російських активів до того моменту, коли Росія не компенсує всі витрати, які Україна та всі країни витратили впродовж цього воєнного часу.
Шмигаль вважає, що таке рішення може бути знайденим навіть без прямої конфіскації, бо зрозуміла юридична складність цієї процедури.
