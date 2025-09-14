Сутки в Донецкой области: один погибший и трое раненых, за день из области эвакуировали 1001 человека

За сутки в Донецкой области российские войска обстреляли три района.

Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район.

В Шаховской громаде 1 человек погиб и 1 ранен, поврежден автобус.

Краматорский район.

В Ямполе Лиманской громады ранен человек, в Яровой - повреждены 4 дома и остановка общественного транспорта. В Славянске повреждены 5 многоэтажек и предприятие. В Краматорске ранен человек. В Александровке повреждены 2 многоэтажки, админздание и 6 автомобилей; в Очеретино повреждены 3 многоэтажки, частный дом, 2 админздания и 3 хозяйственные постройки. В Шостаковке Новодонецкой громады поврежден дом. В Ильиновке ранен человек, поврежден дом. В Константиновке 4 человека погибли и 10 ранены, поврежден 21 частный дом, 18 многоэтажек, 3 админздания, 5 магазинов и авто.

Бахмутский район.

В Северске ранен человек, повреждены 2 дома.

Эвакуация населения

Всего за сутки россияне 46 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуирован 1001 человек, в том числе 109 детей.