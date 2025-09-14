Доба на Донеччині: один загиблий і троє поранених, за день з області евакуювали 1001 людину
Упродовж доби в Донецькій області російські війська обстріляли три райони.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район.
У Шахівській громаді 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено автобус.
Краматорський район.
У Ямполі Лиманської громади поранено людину, у Яровій — пошкоджено 4 будинки і зупинку громадського транспорту. У Слов'янську пошкоджено 5 багатоповерхівок і підприємство. У Краматорську поранено людину. В Олександрівці пошкоджено 2 багатоповерхівки, адмінбудівлю і 6 автівок; в Очеретиному пошкоджено 3 багатоповерхівки, приватний будинок, 2 адмінбудівлі і 3 господарчі споруди. У Шостаківці Новодонецької громади пошкоджено будинок. В Іллінівці поранено людину, пошкоджено будинок. У Костянтинівці 4 людини загинули і 10 поранені, пошкоджено 21 приватний будинок, 18 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі, 5 крамниць і авто.
Бахмутський район.
У Сіверську поранено людину, пошкоджено 2 будинки.
Евакуація населення
Всього за добу росіяни 46 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1001 людину, у тому числі 109 дітей.
