Российский дрон ранил мужчину в Николаевской области, - ОВА

Российский FPV-дрон ранил мужчину на Николаевщине.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Вечером россияне совершили обстрел Куцурубской громады с FPV-дрона. В результате атаки ранен 68-летний мужчина, он госпитализирован. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - рассказал он.

Читайте: Рашисты обстреляли Очаков и Галициновскую громаду Николаевщины: повреждены дома, были пожары. ФОТО

