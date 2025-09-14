Российский дрон ранил мужчину в Николаевской области, - ОВА
Российский FPV-дрон ранил мужчину на Николаевщине.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
"Вечером россияне совершили обстрел Куцурубской громады с FPV-дрона. В результате атаки ранен 68-летний мужчина, он госпитализирован. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - рассказал он.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль