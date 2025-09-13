РУС
Рашисты обстреляли Очаков и Галициновскую громаду на Николаевщине: повреждены дома, были пожары. ФОТО

Вчера, 12 сентября, и ночью 13 сентября россияне несколько раз атаковали FPV-дронами территорию Николаевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в г.Очакове повреждены два частных дома и хозяйственные постройки, возникли пожары, которые потушили спасатели.

В с. Лиманы Галициновской громады поврежден дом и произошел пожар, в с. Лупарево поврежден дачный дом.

Обстрел Николаевской области
Фото: ГСЧС
Обстрел Николаевской области
Фото: ГСЧС

Все возгорания ликвидированы силами ГСЧС.

Николаевская область (2205) Очаков (94) Николаевский район (113)
