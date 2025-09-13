Рашисты обстреляли Очаков и Галициновскую громаду на Николаевщине: повреждены дома, были пожары. ФОТО
Вчера, 12 сентября, и ночью 13 сентября россияне несколько раз атаковали FPV-дронами территорию Николаевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, в г.Очакове повреждены два частных дома и хозяйственные постройки, возникли пожары, которые потушили спасатели.
В с. Лиманы Галициновской громады поврежден дом и произошел пожар, в с. Лупарево поврежден дачный дом.
Все возгорания ликвидированы силами ГСЧС.
