Рашисты обстреляли Очаков и Галициновскую громаду на Николаевщине: повреждены дома, были пожары. ФОТО

Вчера, 12 сентября, и ночью 13 сентября россияне несколько раз атаковали FPV-дронами территорию Николаевской области.

Как отмечается, в г.Очакове повреждены два частных дома и хозяйственные постройки, возникли пожары, которые потушили спасатели.

В с. Лиманы Галициновской громады поврежден дом и произошел пожар, в с. Лупарево поврежден дачный дом.

Фото: ГСЧС

Все возгорания ликвидированы силами ГСЧС.