Рашисти обстріляли Очаків та Галицинівську громаду Миколаївщини: пошкоджено будинки, були пожежі. ФОТО
Учора, 12 вересня, та вночі 13 вересня росіяни кілька разів атакували FPV-дронами територію Миколаївської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, в м.Очаків пошкоджено два приватні будинки та господарчі споруди, виникли пожежі, які загасили рятувальники.
У с. Лимани Галицинівської громади пошкоджено будинок і сталася пожежа, у с. Лупареве пошкоджено дачний будинок.
Усі загоряння ліквідовані силами ДСНС.
