Рашисти обстріляли Очаків та Галицинівську громаду Миколаївщини: пошкоджено будинки, були пожежі. ФОТО

Учора, 12 вересня, та вночі 13 вересня росіяни кілька разів атакували FPV-дронами територію Миколаївської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, в м.Очаків пошкоджено два приватні будинки та господарчі споруди, виникли пожежі, які загасили рятувальники.

У с. Лимани Галицинівської громади пошкоджено будинок і сталася пожежа, у с. Лупареве пошкоджено дачний будинок.

Обстріл Миколаївщини
Фото: ДСНС
Обстріл Миколаївщини
Фото: ДСНС

Усі загоряння ліквідовані силами ДСНС.

