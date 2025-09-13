Рашисти обстріляли Очаків та Галицинівську громаду Миколаївщини: пошкоджено будинки, були пожежі. ФОТО

Учора, 12 вересня, та вночі 13 вересня росіяни кілька разів атакували FPV-дронами територію Миколаївської області.

Як зазначається, в м.Очаків пошкоджено два приватні будинки та господарчі споруди, виникли пожежі, які загасили рятувальники.

У с. Лимани Галицинівської громади пошкоджено будинок і сталася пожежа, у с. Лупареве пошкоджено дачний будинок.

Фото: ДСНС

Усі загоряння ліквідовані силами ДСНС.