Російський дрон поранив чоловіка на Миколаївщині, - ОВА
Російський FPV-дрон поранив чоловіка на Миколаївщині.
Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
"Ввечері росіяни здійснили обстріл Куцурубської громади з FPV-дрону. Внаслідок атаки поранено 68-річного чоловіка, його госпіталізовано. Надається вся необхідна медична допомога", - розповів він.
