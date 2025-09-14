УКР
Російський дрон поранив чоловіка на Миколаївщині, - ОВА

Російський FPV-дрон поранив чоловіка на Миколаївщині.

Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

"Ввечері росіяни здійснили обстріл Куцурубської громади з FPV-дрону. Внаслідок атаки поранено 68-річного чоловіка, його госпіталізовано. Надається вся необхідна медична допомога", - розповів він.

Миколаївська область (2362) дрони (5544) Миколаївський район (123) Куцуруб (12)
