Россия резко нарастила производство беспилотников, чтобы перегрузить украинскую ПВО, - NYT

Россия ежемесячно запускает сотни беспилотников, пытаясь перегрузить украинскую противовоздушную оборону. В то же время ВСУ успешно бьют дронами по целям в глубине России, но масштабы атак врага остаются значительно больше.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

Увеличение вражеских атак стало возможным благодаря массовому производству дронов на двух основных заводах в самой России, а также привлечению региональных властей, предприятий и даже школьников к созданию тактических беспилотников. И в сочетании с новыми технологиями и тактиками это стало серьезным вызовом для Украины.

Российская армия использует ударные дроны вместе с ракетами и ложными целями, чтобы перегружать украинскую систему ПВО. Массированные удары направлены на объекты оборонной промышленности, энергетическую, гражданскую инфраструктуру.

В то же время Украина также достигла успехов в применении дронов, нанося удары вглубь российской территории, как, например, недавняя атака на нефтеперерабатывающий завод под Санкт-Петербургом. Несмотря на это, российские атаки остаются более масштабными и сложными, что заставляет украинскую армию менять тактику. По словам Майкла Кофмана из Фонда Карнеги, война вступила в новый этап в использовании дронов.

Хотя Россия заявляет, что атакует исключительно военные объекты, удары нередко приходятся на больницы, школы и жилые дома, приводя к гибели мирных жителей. Главная цель этих атак - посеять ужас и деморализовать украинцев, подрывая их волю к сопротивлению.

Однако эксперт Кофман отмечает, что, несмотря на все разрушения, история показывает, что победить в войне только с помощью бомбардировок невозможно.

