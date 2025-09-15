РУС
Россия резко нарастила производство беспилотников, чтобы перегрузить украинскую ПВО, - NYT

Россия ежемесячно запускает сотни беспилотников, пытаясь перегрузить украинскую противовоздушную оборону. В то же время ВСУ успешно бьют дронами по целям в глубине России, но масштабы атак врага остаются значительно больше.

Увеличение вражеских атак стало возможным благодаря массовому производству дронов на двух основных заводах в самой России, а также привлечению региональных властей, предприятий и даже школьников к созданию тактических беспилотников. И в сочетании с новыми технологиями и тактиками это стало серьезным вызовом для Украины.

Российская армия использует ударные дроны вместе с ракетами и ложными целями, чтобы перегружать украинскую систему ПВО. Массированные удары направлены на объекты оборонной промышленности, энергетическую, гражданскую инфраструктуру.

В то же время Украина также достигла успехов в применении дронов, нанося удары вглубь российской территории, как, например, недавняя атака на нефтеперерабатывающий завод под Санкт-Петербургом. Несмотря на это, российские атаки остаются более масштабными и сложными, что заставляет украинскую армию менять тактику. По словам Майкла Кофмана из Фонда Карнеги, война вступила в новый этап в использовании дронов.

Хотя Россия заявляет, что атакует исключительно военные объекты, удары нередко приходятся на больницы, школы и жилые дома, приводя к гибели мирных жителей. Главная цель этих атак - посеять ужас и деморализовать украинцев, подрывая их волю к сопротивлению.

Однако эксперт Кофман отмечает, что, несмотря на все разрушения, история показывает, что победить в войне только с помощью бомбардировок невозможно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа рассматривает инициативу Sky Shield для сбивания российских целей над Украиной, - Le Monde

А в нас наростили зіба що кількість тупих відосиків і пресконференцій зеленого монозброду на чолі з самозакоханим , юрехливим ЧМОМ
15.09.2025 07:53 Ответить
Ха! Налякали! Завтра "найвеличніший" об'явить про виготовлення мільярду безпілотників, которі так і будуть ширяти поміж мільярду дерев, на зависть всьому Світу. Начувайтеся недруги!
15.09.2025 07:56 Ответить
А Боневтік Потужно-Брехливий збільшив можливість фінансування-мародерства рахунків своїх бізнес-партнерів, які навчилися мільярдами красти з програм по виготовленню дронів, а увагу українців, точніше корисних ідіотів направили на приниження поляків і НАТО, що вони sцикуни, що вони нікчеми і т.п. З ким хочуть залишитися українці в боротьбі проти кацапів, із шоблорм зебілів? із міндічами, чернишовими, арестовичами, деркачами, шефірами??? Ну-ну!
15.09.2025 08:08 Ответить
Коли ж вже американці наростять виробництво безпілотників???
15.09.2025 08:49 Ответить
ниче себе потужні аналитики,можнно к ним на полставки?
15.09.2025 08:59 Ответить
Ці журналісти менш поінформовані і дурніші ніж будь-який диванний аналітик. Але всіх змушують читати і обговорювати ці безграмотні опуси.
15.09.2025 09:02 Ответить
Ніхто не змушує поінформованих та мудрих диванних аналітиків читати і обговорювати цю інформацію.
15.09.2025 09:30 Ответить
Може вам і подобається їх Подоляк-стиль, але це точно не професійна робота.
15.09.2025 09:39 Ответить
Виробництво безпілотників в Україні загальмував бізнес-партнер Зе - міндіч, який вкрав більше 5 мільярдів евро і хотів купити французський банк.
15.09.2025 12:32 Ответить
 
 