Росія різко наростила виробництво безпілотників, щоб перевантажити українську ППО, - NYT

шахеди

Росія щомісяця запускає сотні безпілотників, намагаючись перевантажити українську протиповітряну оборону. Водночас ЗСУ успішно б’ють дронами по цілях у глибині Росії, але масштаби атак ворога залишаються значно більшими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

Збільшення ворожих атак стало можливим завдяки масовому виробництву дронів на двох основних заводах у самій Росії, а також залученню регіональної влади, підприємств і навіть школярів до створення тактичних безпілотників. І у поєднанні з новими технологіями та тактиками це стало серйозним викликом для України.

Російська армія використовує ударні дрони разом із ракетами та хибними цілями, щоб перевантажувати українську систему ППО. Масовані удари спрямовані на об'єкти оборонної промисловості, енергетичну, цивільну інфраструктуру.

Водночас Україна також досягла успіхів у застосуванні дронів, завдаючи ударів углиб російської території, як, наприклад, нещодавня атака на нафтопереробний завод під Санкт-Петербургом. Попри це, російські атаки залишаються більш масштабними та складними, що змушує українську армію змінювати тактику. За словами Майкла Кофмана з Фонду Карнегі, війна вступила в новий етап у використанні дронів.

Хоча Росія заявляє, що атакує виключно військові об'єкти, удари нерідко припадають на лікарні, школи та житлові будинки, призводячи до загибелі мирних жителів. Головна мета цих атак – посіяти жах і деморалізувати українців, підриваючи їхню волю до опору.

Проте експерт Кофман наголошує, що, попри всі руйнування, історія показує, що перемогти у війні лише за допомогою бомбардувань неможливо.

Європа розглядає ініціативу Sky Shield для збиття російських цілей над Україною, - Le Monde

