Враг поздно вечером нанес ракетный удар по Боромлянской громаде в Сумской области, 11 человек ранены. ФОТО

Поздно вечером 14 сентября россияне нанесли ракетный удар по окраине села в Боромлянской громаде Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

Целью врага стало мирное поле, где работала сельскохозяйственная техника. В результате атаки пострадали люди, которые собирали урожай.

"Госпитализированы 11 раненых мужчин, один из них - в тяжелом состоянии", - отметил Григоров.

Сумская область
Фото: Олег Григоров, Сумская ОГА
Сумская область
Фото: Олег Григоров, Сумская ОГА
Сумская область
Фото: Олег Григоров, Сумская ОВА

