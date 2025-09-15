Враг поздно вечером нанес ракетный удар по Боромлянской громаде в Сумской области, 11 человек ранены. ФОТО

Поздно вечером 14 сентября россияне нанесли ракетный удар по окраине села в Боромлянской громаде Сумской области.

Целью врага стало мирное поле, где работала сельскохозяйственная техника. В результате атаки пострадали люди, которые собирали урожай.

"Госпитализированы 11 раненых мужчин, один из них - в тяжелом состоянии", - отметил Григоров.

Фото: Олег Григоров, Сумская ОГА

