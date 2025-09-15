1 093 5
Враг поздно вечером нанес ракетный удар по Боромлянской громаде в Сумской области, 11 человек ранены. ФОТО
Поздно вечером 14 сентября россияне нанесли ракетный удар по окраине села в Боромлянской громаде Сумской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.
Целью врага стало мирное поле, где работала сельскохозяйственная техника. В результате атаки пострадали люди, которые собирали урожай.
"Госпитализированы 11 раненых мужчин, один из них - в тяжелом состоянии", - отметил Григоров.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Потрібно міняти тактику збору урожаю
Зрозуміло незручно але безпечніше
В головне потрібно ,,повертати борги з процентами,,