Оккупанты нанесли удар по гражданской инфраструктуре Сумщины: повреждены и разрушены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 13 сентября враг продолжал атаковать гражданскую инфраструктуру Сумщины, вследствие чего есть разрушения.
Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, с ночи под российскими ударами находятся населенные пункты Сумской громады.
В частности, ударам врага в очередной раз подвергся Битицкий старостат. На этот раз россияне били управляемыми авиабомбами. Вследствие атак уничтожен жилой дом, еще несколько повреждены. Последствия выясняются.
Кроме того, вражеские дроны атаковали Сумы. В Ковпаковском районе зафиксировано попадание, однако обошлось без значительных повреждений.
В Великочернеччинском старостате вследствие ночной атаки БпЛА повреждено около 16 жилых домов. Один из них разрушен полностью. В течение дня продолжается ликвидация последствий, владельцам поврежденных домов оказывается помощь.
Как рассказал начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко, произошло попадание двух "Шахедов" в частные жилые застройки в Великой Чернеччине. В целом повреждены 16 домохозяйств: 66 окон, 6 дверей, 3 крыши. Уничтожен 1 жилой дом.
Сообщается, что пострадавших нет.
