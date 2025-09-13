Оккупанты нанесли удар по гражданской инфраструктуре Сумщины: повреждены и разрушены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 13 сентября враг продолжал атаковать гражданскую инфраструктуру Сумщины, вследствие чего есть разрушения.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, с ночи под российскими ударами находятся населенные пункты Сумской громады.

В частности, ударам врага в очередной раз подвергся Битицкий старостат. На этот раз россияне били управляемыми авиабомбами. Вследствие атак уничтожен жилой дом, еще несколько повреждены. Последствия выясняются.

Также смотрите: Российский беспилотник попал в Свято-Воскресенский кафедральный собор в центре Сум. ФОТО

Кроме того, вражеские дроны атаковали Сумы. В Ковпаковском районе зафиксировано попадание, однако обошлось без значительных повреждений.

Также смотрите: Россияне ударили по промышленной зоне на окраине Сум и Битицкому старостату: есть погибшие и раненые. ФОТО (обновлено)

В Великочернеччинском старостате вследствие ночной атаки БпЛА повреждено около 16 жилых домов. Один из них разрушен полностью. В течение дня продолжается ликвидация последствий, владельцам поврежденных домов оказывается помощь.

Как рассказал начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко, произошло попадание двух "Шахедов" в частные жилые застройки в Великой Чернеччине. В целом повреждены 16 домохозяйств: 66 окон, 6 дверей, 3 крыши. Уничтожен 1 жилой дом.

Также читайте: Зеленский на Ставке: Наступательная операция РФ на Сумы полностью сорвана Силами обороны

Сообщается, что пострадавших нет.