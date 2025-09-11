Российский беспилотник попал в Свято-Воскресенский кафедральный собор в центре Сум. ФОТО

Вражеский беспилотник попал в собор - символ города в центре Сум.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

В результате удара российского дрона есть повреждения. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают все необходимые службы, продолжается обследование территории.

Свято-Воскресенский кафедральный собор ПЦУ - старейшее каменное здание Сум, памятник архитектуры национального значения.

"Атака по такой святыне - еще одно свидетельство циничных преступлений России против гражданских и нашего культурного наследия", - написал Григоров.

