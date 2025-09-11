РУС
Новости Обстрелы Сумщины
3 116 3

Российский беспилотник попал в Свято-Воскресенский кафедральный собор в центре Сум. ФОТО

Вражеский беспилотник попал в собор - символ города в центре Сум.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

В результате удара российского дрона есть повреждения. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают все необходимые службы, продолжается обследование территории.

Свято-Воскресенский кафедральный собор ПЦУ - старейшее каменное здание Сум, памятник архитектуры национального значения.

"Атака по такой святыне - еще одно свидетельство циничных преступлений России против гражданских и нашего культурного наследия", - написал Григоров.

собор

Автор: 

армия РФ (20502) обстрел (29486) Собор (56) Сумская область (3656)
Ето духовная скрєпа,хулє.
11.09.2025 10:49 Ответить

11.09.2025 10:50 Ответить
Відібрати, всі церкви у московського паханату, кацапських попів- в розшук і на обмін!
А, забув!, у нас СБУ зайнято "травлею" НАБУ...
11.09.2025 10:52 Ответить
 
 