Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Сумщини: пошкоджено та зруйновано будинки. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 13 вересня ворог продовжував атакувати цивільну інфраструктуру Сумської області, унаслідок чого є руйнування.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, із ночі під російськими ударами перебувають населені пункти Сумської громади.

Так, ударів ворога вкотре зазнав Битицький старостат. Цього разу росіяни били керованими авіабомбами. Унаслідок атак знищений житловий будинок, ще кілька пошкоджені. Наслідки зʼясовуються.

Крім того, ворожі дрони атакували Суми. У Ковпаківському районі зафіксовано влучання, проте обійшлося без значних пошкоджень.

У Великочернеччинському старостаті внаслідок нічної атаки БпЛА пошкоджено близько 16 житлових будинків. Один із них зруйнований повністю. Протягом дня триває ліквідація наслідків, власникам пошкоджених осель надається допомога.

Як розповів начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, відбулося влучання двох "шахедів" у приватні житлові забудови у Великій Чернеччині. Загалом пошкоджено 16 домогосподарств: 66 вікон, 6 дверей, 3 дахи. Знищено 1 житловий будинок.

Повідомляється, що постраждалих немає.