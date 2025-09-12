Росіяни вдарили по промисловій зоні на околиці Сум та Битицькому старостату: є загиблі та поранені. ФОТО (оновлено)

Вночі у Сумах пролунали вибухи, окупанти вдарили по місту безпілотниками.

Про це повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар, передає Цензор.НЕТ.

"Два вибухи, які сьогодні чули всі в місті, - це приліт ворожих безпілотників по нежитловому приміщенню", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація щодо поранених або загиблих уточнюється.

Оновлена інформація

Своєю чергою начальник ОВА Олег Григоров зазаначив, що під ударами ворога знову цивільний транспорт і інфраструктура Сумського району.

"Учора ввечері ударним дроном атакували автомобіль у Сумському районі. Постраждала 19-річна пасажирка. Дівчину госпіталізували, медики надають їй допомогу", - йдеться в повідомленні.

Крім того, вранці ударними БпЛА росіяни вдарили по промисловій зоні на околиці Сум.

На місці атаки - пожежа, пошкоджено транспорт та нежитлові будівлі. Там міг перебувати охоронець, наразі з ним немає зв’язку. Через загрозу повторних ударів фахівці ДСНС не можуть розпочати рятувально-пошукові роботи та ліквідацію наслідків.

На 7:00 по медичну допомогу ніхто не звертався.

Повідомляється, що на місці влучання ворожих ударних БпЛА у Сумах тривають аварійно-пошукові роботи та ліквідація наслідків атаки.

Також зранку ворог завдав ракетного удару по Битицькому старостату Сумської громади. Наслідки атаки уточнюються.

Оновлення на 8:30

Пізніше Григоров повідомив, що у Сумах під завалами виявили тіло загиблого охоронця. Зазначається, що після першого влучання БпЛА чоловік ще виходив на зв’язок. Після повторного російського удару зв’язок із ним зник.

Крім того, внаслідок ранкового ракетного удару є загиблі у Битицькому старостаті Сумської громади. Росіяни атакували село, попередньо, трьома ракетами. Є руйнування та пошкодження у житловому секторі. Інформація щодо постраждалих та масштаби наслідків уточнюються.

За даними Сумської обласної прокуратури, 12 вересня 2025 року близько 06:00 год окупанти атакували двома безпілотниками промислову зону в м. Суми.

Загинув 65-річний охоронець підприємства.

Вже о 06:30 год ворог ударив, за попередніми даними, трьома ракетами по житловому сектору Битицького старостату в Сумській громаді.

Унаслідок атаки окупантів загинули два чоловіки, одному з яких 67 років, особа іншого встановлюється. Поранено щонайменше 5 людей.

Пошкоджено чи знищено більше 10 домоволодінь.





