Россияне ударили по промышленной зоне на окраине Сум и Битицкому старостату: есть погибшие и раненые. ФОТО (обновлено)

Ночью в Сумах прогремели взрывы, оккупанты ударили по городу беспилотниками.

Об этом сообщил и.о. городского головы Артем Кобзарь, передает Цензор.НЕТ.

Удар по Сумам

"Два взрыва, которые сегодня слышали все в городе, - это прилет вражеских беспилотников по нежилому помещению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о раненых или погибших уточняется.

Обновленная информация

В свою очередь начальник ОВА Олег Григоров отметил, что под ударами врага - снова гражданский транспорт и инфраструктура Сумского района.

"Вчера вечером ударным дроном атаковали автомобиль в Сумском районе. Пострадала 19-летняя пассажирка. Девушку госпитализировали, медики оказывают ей помощь", - говорится в сообщении.

Удар по Сумах

Кроме того, утром ударными БПЛА россияне ударили по промышленной зоне на окраине Сум.

На месте атаки - пожар, поврежден транспорт и нежилые здания. Там мог находиться охранник, пока с ним нет связи. Из-за угрозы повторных ударов специалисты ГСЧС не могут начать спасательно-поисковые работы и ликвидацию последствий.

На семь часов за медицинской помощью никто не обращался.

Сообщается, что на месте попадания вражеских ударных БПЛА в Сумах продолжаются аварийно-розыскные работы и ликвидация последствий атаки.

Также утром враг нанес ракетный удар по Битицкому старостату Сумской громады. Последствия атаки уточняются.

Обновление на 8:30

Позже Григоров сообщил, что в Сумах под завалами обнаружили тело погибшего охранника. Отмечается, что после первого попадания БПЛА мужчина еще выходил на связь. После повторного российского удара связь с ним исчезла.

Кроме того, в результате утреннего ракетного удара есть погибшие в Битицком старостате Сумской громады. Россияне атаковали село, предварительно, тремя ракетами. Имеются разрушения и повреждения в жилом секторе. Информация о пострадавших и масштабах последствий уточняется.

По данным Сумской областной прокуратуры, 12 сентября 2025 года около 06:00 оккупанты атаковали двумя беспилотниками промышленную зону в г. Сумы.

Погиб 65-летний охранник предприятия.

Уже в 06:30 враг ударил, по предварительным данным, тремя ракетами по жилому сектору Битицкого старостата в Сумской громаде.

В результате атаки окупантов погибли два человека, одному из которых - 67 лет, лицо другого устанавливается. Ранены, по меньшей мере, 5 человек.

Повреждены или разрушены более 10 домовладений.

Удар по Сумах та Сумщині
Удар по Сумах та Сумщині
Удар по Сумах та Сумщині

обстрел (29503) Сумская область (3660) Сумы (1246) Сумский район (395) Григоров Олег (12)
