Россияне ударили по промышленной зоне на окраине Сум и Битицкому старостату: есть погибшие и раненые. ФОТО (обновлено)
Ночью в Сумах прогремели взрывы, оккупанты ударили по городу беспилотниками.
Об этом сообщил и.о. городского головы Артем Кобзарь, передает Цензор.НЕТ.
"Два взрыва, которые сегодня слышали все в городе, - это прилет вражеских беспилотников по нежилому помещению", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информация о раненых или погибших уточняется.
Обновленная информация
В свою очередь начальник ОВА Олег Григоров отметил, что под ударами врага - снова гражданский транспорт и инфраструктура Сумского района.
"Вчера вечером ударным дроном атаковали автомобиль в Сумском районе. Пострадала 19-летняя пассажирка. Девушку госпитализировали, медики оказывают ей помощь", - говорится в сообщении.
Кроме того, утром ударными БПЛА россияне ударили по промышленной зоне на окраине Сум.
На месте атаки - пожар, поврежден транспорт и нежилые здания. Там мог находиться охранник, пока с ним нет связи. Из-за угрозы повторных ударов специалисты ГСЧС не могут начать спасательно-поисковые работы и ликвидацию последствий.
На семь часов за медицинской помощью никто не обращался.
Сообщается, что на месте попадания вражеских ударных БПЛА в Сумах продолжаются аварийно-розыскные работы и ликвидация последствий атаки.
Также утром враг нанес ракетный удар по Битицкому старостату Сумской громады. Последствия атаки уточняются.
Обновление на 8:30
Позже Григоров сообщил, что в Сумах под завалами обнаружили тело погибшего охранника. Отмечается, что после первого попадания БПЛА мужчина еще выходил на связь. После повторного российского удара связь с ним исчезла.
Кроме того, в результате утреннего ракетного удара есть погибшие в Битицком старостате Сумской громады. Россияне атаковали село, предварительно, тремя ракетами. Имеются разрушения и повреждения в жилом секторе. Информация о пострадавших и масштабах последствий уточняется.
По данным Сумской областной прокуратуры, 12 сентября 2025 года около 06:00 оккупанты атаковали двумя беспилотниками промышленную зону в г. Сумы.
Погиб 65-летний охранник предприятия.
Уже в 06:30 враг ударил, по предварительным данным, тремя ракетами по жилому сектору Битицкого старостата в Сумской громаде.
В результате атаки окупантов погибли два человека, одному из которых - 67 лет, лицо другого устанавливается. Ранены, по меньшей мере, 5 человек.
Повреждены или разрушены более 10 домовладений.
Сумщина і особливо Чернігівщина, останнім часом в цілодобовій тривозі. Діти в школах та садиках сидять по підвалах( і ніх...я туди не летить аби знищити в рашці всі ці бази запуску дронів.
Зе сожливо як і Трамп вважає, що ці запуски помилкові і треба ще почекати 2-3 тижня, і не ображати шахеди в красних трусиках.
Огидно бо все вже настільки очевидно(