Россияне ударили по промышленной зоне на окраине Сум и Битицкому старостату: есть погибшие и раненые. ФОТО (обновлено)

Ночью в Сумах прогремели взрывы, оккупанты ударили по городу беспилотниками.

Об этом сообщил и.о. городского головы Артем Кобзарь, передает Цензор.НЕТ.

"Два взрыва, которые сегодня слышали все в городе, - это прилет вражеских беспилотников по нежилому помещению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о раненых или погибших уточняется.

Обновленная информация

В свою очередь начальник ОВА Олег Григоров отметил, что под ударами врага - снова гражданский транспорт и инфраструктура Сумского района.

"Вчера вечером ударным дроном атаковали автомобиль в Сумском районе. Пострадала 19-летняя пассажирка. Девушку госпитализировали, медики оказывают ей помощь", - говорится в сообщении.

Кроме того, утром ударными БПЛА россияне ударили по промышленной зоне на окраине Сум.

На месте атаки - пожар, поврежден транспорт и нежилые здания. Там мог находиться охранник, пока с ним нет связи. Из-за угрозы повторных ударов специалисты ГСЧС не могут начать спасательно-поисковые работы и ликвидацию последствий.

На семь часов за медицинской помощью никто не обращался.

Сообщается, что на месте попадания вражеских ударных БПЛА в Сумах продолжаются аварийно-розыскные работы и ликвидация последствий атаки.

Также утром враг нанес ракетный удар по Битицкому старостату Сумской громады. Последствия атаки уточняются.

Обновление на 8:30

Позже Григоров сообщил, что в Сумах под завалами обнаружили тело погибшего охранника. Отмечается, что после первого попадания БПЛА мужчина еще выходил на связь. После повторного российского удара связь с ним исчезла.

Кроме того, в результате утреннего ракетного удара есть погибшие в Битицком старостате Сумской громады. Россияне атаковали село, предварительно, тремя ракетами. Имеются разрушения и повреждения в жилом секторе. Информация о пострадавших и масштабах последствий уточняется.

По данным Сумской областной прокуратуры, 12 сентября 2025 года около 06:00 оккупанты атаковали двумя беспилотниками промышленную зону в г. Сумы.

Погиб 65-летний охранник предприятия.

Уже в 06:30 враг ударил, по предварительным данным, тремя ракетами по жилому сектору Битицкого старостата в Сумской громаде.

В результате атаки окупантов погибли два человека, одному из которых - 67 лет, лицо другого устанавливается. Ранены, по меньшей мере, 5 человек.

