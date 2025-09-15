За последние полгода в Украине зарегистрировали почти 36 тысяч уголовных производств по фактам мошенничества

С января по август 2025 года в Украине зарегистрировано 35 599 уголовных производств по фактам мошенничества. Это на 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но все же в 1,8 раза больше, чем до начала полномасштабной войны.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот, передает Цензор.НЕТ.

Самый высокий уровень мошенничеств зафиксировали в 2023 году - тогда открыли рекордные 82 тысяч дел. В среднем ежемесячно начинали около 7 тысяч производств, а в период с мая по август - более 8 тысяч. С тех пор количество новых дел постепенно сокращается, и сейчас ежемесячно открывают примерно 4,5 тысячи производств. В то же время лишь часть дел доходит до суда. В этом году подозрение объявили в 9 тысяч производств, а в суд направили 7,6 тысячи дел.

Больше всего случаев мошенничества зафиксировано в Киеве (4 882 дела), на втором месте - Днепропетровская область (3 511 производств), на третьем - Харьковская область (2 671 дело). Меньше всего производств зарегистрировано на Ивано-Франковщине - около 700 дел.

В целом в этом году количество мошенничеств снизилось почти на треть по сравнению с прошлым годом.

