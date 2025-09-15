За останні півроку в Україні зареєстрували майже 36 тисяч кримінальних проваджень за фактами шахрайства

З січня по серпень 2025 року в Україні зареєстровано 35 599 кримінальних проваджень за фактами шахрайства. Це на 1,5 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року, але все ж у 1,8 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни.

Про це свідчать дані Опендатабот, передає Цензор.НЕТ.

Найвищий рівень шахрайств зафіксували у 2023 році – тоді відкрили рекордні 82 тисяч справ. У середньому щомісяця починали близько 7 тисяч проваджень, а в період із травня по серпень – понад 8 тисяч. Відтоді кількість нових справ поступово скорочується, і нині щомісяця відкривають приблизно 4,5 тисячі проваджень. Водночас лише частина справ доходить до суду. Цьогоріч підозру оголосили у 9 тисяч проваджень, а до суду направили 7,6 тисячі справ.

Найбільше випадків шахрайства зафіксовано в Києві (4 882 справи), на другому місці – Дніпропетровська область (3 511 проваджень), на третьому – Харківська область (2 671 справа). Найменше проваджень зареєстровано на Івано-Франківщині – близько 700 справ.

Загалом цьогоріч кількість шахрайств знизилася майже на третину порівняно з минулим роком.

