Враг нанес удар дроном по селу в Запорожской области: погиб мужчина

Фото: Запорізька ОВА

Сегодня, 15 сентября 2025 года, войска РФ ударили fpv-дроном по Новопавловке Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, 66-летний мужчина погиб в результате вражеской атаки на Ореховскую громаду.

Российский fpv-дрон ударил по Новопавловке. Мужчина погиб на месте", - уточнил Федоров.

Также читайте: Сутки на Запорожье: под ударами 19 населенных пунктов, ранена женщина. ФОТО

Больше информации относительно российского обстрела на данный момент нет.