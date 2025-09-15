Враг нанес удар дроном по селу в Запорожской области: погиб мужчина
Сегодня, 15 сентября 2025 года, войска РФ ударили fpv-дроном по Новопавловке Запорожской области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, 66-летний мужчина погиб в результате вражеской атаки на Ореховскую громаду.
Российский fpv-дрон ударил по Новопавловке. Мужчина погиб на месте", - уточнил Федоров.
Больше информации относительно российского обстрела на данный момент нет.
