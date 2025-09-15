РУС
Новости Обстрелы Запорожской области
219 1

Враг нанес удар дроном по селу в Запорожской области: погиб мужчина

Обстрел Запорожской области
Фото: Запорізька ОВА

Сегодня, 15 сентября 2025 года, войска РФ ударили fpv-дроном по Новопавловке Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, 66-летний мужчина погиб в результате вражеской атаки на Ореховскую громаду.

Российский fpv-дрон ударил по Новопавловке. Мужчина погиб на месте", - уточнил Федоров.

Больше информации относительно российского обстрела на данный момент нет.

Автор: 

обстрел (29525) Запорожская область (3515) Пологовский район (141) Новопавловка (1)
Кацапська нежить вбила людину. Так правильно.
15.09.2025 13:09 Ответить
 
 