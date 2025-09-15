Ворог ударив дроном по селу на Запоріжжі: загинув чоловік

Фото: Запорізька ОВА

Сьогодні, 15 вересня 2025 року, війська РФ ударили fpv-дроном по Новопавлівці Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, 66-річний чоловік загинув внаслідок ворожої атаки на Оріхівську громаду.

Російский fpv-дрон ударив по Новопавлівці. Чоловік загинув на місці", - уточнив Федоров.

Також читайте: Доба на Запоріжжі: під ударами 19 населених пунктів, поранено жінку. ФОТО

Більше інформації щодо російського обстрілу на цю мить немає.