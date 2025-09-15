На Ореховском направлении враг не прекращает атаки, неудачные штурмы компенсирует пропагандой, - 128 ОГШБр
Российские захватчики на Ореховском направлении используют очень много дронов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Эспрессо" рассказал пресс-офицер 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Игорь Ткаченко.
"Насыщенность неба" просто невероятная. Нынешнюю ситуацию нельзя сравнить с ситуацией даже многолетней давности, когда и за три километра до линии боевого соприкосновения можно было ходить в полный рост, несмотря на опасность артиллерии, авиации и минометов", - отметил военный.
Он добавил, что сейчас любое передвижение противника не остается без внимания Сил обороны. Поэтому штурмы врага обычно неудачные. А их "успехи" - чаще всего, пропагандистская картинка.
"На разных участках фронта пытаются "поднимать флаги". Быстро поднять флаг и убежать, и уже потом заявлять, будто этот населенный пункт находится под их контролем. Хотя на самом деле чаще всего это не соответствует действительности, потому что мы выбиваем", - рассказал пресс-офицер.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль